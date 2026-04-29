Pane, ok del Senato alla riforma su produzione e vendita. Ora il voto alla Camera

Definizioni più chiare su cosa sia davvero “pane fresco”, maggiore trasparenza nella vendita e nell’etichettatura, più tutele per i consumatori e una valorizzazione concreta del pane 100% italiano. Sono queste le principali novità del disegno di legge sulla produzione e vendita del pane, a prima firma del presidente della Commissione Agricoltura Luca De Carlo, approvato in prima lettura dal Senato e ora atteso all’esame della Camera dei deputati.

Pane, via libera del Senato al ddl su produzione e vendita

L’obiettivo della norma è aggiornare una disciplina considerata ormai superata, mettendo ordine in un comparto regolato finora da disposizioni frammentarie. Il ddl introduce parametri più rigorosi per distinguere il pane fresco da quello ottenuto tramite impasti congelati o da semilavorati di panificazione. Parallelamente vengono rafforzati gli obblighi informativi verso i consumatori, che dovranno poter conoscere in modo chiaro modalità di produzione, conservazione e caratteristiche dei prodotti acquistati. Tra le novità previste anche una distinzione più evidente nei punti vendita tra pane fresco e prodotti derivati da lavorazioni non continue, oltre a specifiche tutele per il pane senza glutine. Il provvedimento riconosce inoltre il valore delle produzioni legate agli elenchi regionali e nazionali dei prodotti agroalimentari tradizionali e apre alla possibilità di utilizzare la dicitura “made in Italy 100%” per il pane prodotto interamente sul territorio nazionale con materie prime italiane.

«Si tratta di una legge attesa da tempo che dà finalmente chiarezza a un settore centrale della nostra economia alimentare e della nostra identità culturale - ha commentato la senatrice Maria Nocco di Fratelli d’Italia. Ringrazio il presidente della Commissione Agricoltura Luca De Carlo per il lavoro svolto e per aver portato avanti un provvedimento importante e atteso dal comparto. Il pane non è un prodotto qualsiasi: è lavoro, tradizione, qualità e legame con il territorio. Per questo era necessario intervenire con una norma equilibrata, capace di tutelare i consumatori e allo stesso tempo valorizzare chi produce. La definizione di pane fresco e le regole sulla vendita consentiranno ai cittadini di sapere con esattezza cosa acquistano, evitando ambiguità e pratiche scorrette. Allo stesso tempo si difende il lavoro dei panificatori italiani, che ogni giorno garantiscono qualità e sicurezza». Il disegno di legge, ricordiamo, attribuisce inoltre al pane un valore che va oltre l’aspetto commerciale, riconoscendone il ruolo culturale e identitario. In quest’ottica viene istituita anche la “Festa del pane”, che si celebrerà ogni prima domenica di maggio.