TreValli Cooperlat, grande realtà cooperativa italiana nel settore lattiero-caseario, cambia passo sul fronte commerciale e affida la direzione a Luca Silvestrelli, profilo di lunga esperienza nel comparto agroalimentare e nella grande distribuzione. Una scelta che si inserisce in una fase in cui il gruppo punta a consolidare il proprio posizionamento e a leggere con maggiore precisione le dinamiche di mercato, tra consumo domestico e fuori casa.

Luca Silvestrelli, nuovo direttore commerciale di TreValli Cooperlat

«Entrare in TreValli Cooperlat rappresenta per me una sfida molto stimolante, che accolgo con grande motivazione ed entusiasmo - ha detto il nuovo direttore commerciale nel suo primo intervento. Insieme al team, lavoreremo in modo sinergico per sviluppare e implementare iniziative strategiche volte a consolidare il posizionamento della Cooperativa tra i principali player del comparto agroalimentare, puntando a rafforzare la presenza nei mercati Afh e at home e valorizzando al meglio il portafoglio marchi. Sono certo che saremo in grado di generare valore aumentando la penetrazione in nuovi mercati».

Marchigiano, nato ad Ancona nel 1963 e laureato in Economia e commercio, Silvestrelli ha costruito la propria carriera partendo da contesti strutturati come Auchan e Carrefour, per poi spostarsi verso aziende familiari del comparto agrifood. Un passaggio che gli ha permesso di lavorare su modelli organizzativi differenti, mantenendo però un filo conduttore: intervenire sui processi commerciali con un approccio strategico, adattandoli ai cambiamenti della distribuzione.

Tra il 2007 e il 2017 ha ricoperto incarichi dirigenziali in IpaSud Spa e successivamente nel Gruppo Fileni, dove ha assunto il ruolo di direttore commerciale. In quegli anni ha seguito da vicino un percorso di trasformazione interna, lavorando su struttura e posizionamento con l’obiettivo di rendere il modello più coerente con le esigenze di crescita. Più recente, invece, l’esperienza come amministratore delegato di Magazzini Gabrielli Spa, dal 2021 al 2024, in un contesto in cui la distribuzione organizzata ha dovuto ridefinire equilibri e strategie.

Trevalli Cooperlat

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