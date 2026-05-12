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Sorì e Ciro Salvo premiati per Bella, la mozzarella anti “pizza bagnata”

Il riconoscimento “Miglior iniziativa co-marketing” di Formaggi & Consumi ha premiato il progetto sviluppato per migliorare consistenza, filatura e resa della pizza grazie a una bufala Dop meno umida

 
12 maggio 2026 | 17:41

Sorì e Ciro Salvo premiati per Bella, la mozzarella anti “pizza bagnata”

Il riconoscimento “Miglior iniziativa co-marketing” di Formaggi & Consumi ha premiato il progetto sviluppato per migliorare consistenza, filatura e resa della pizza grazie a una bufala Dop meno umida

12 maggio 2026 | 17:41
 

Sorì, azienda campana che opera nel comparto lattiero-casearia, ha conquistato il premioMiglior iniziativa co-marketing” assegnato da Formaggi & Consumi grazie a “Bella”, la Mozzarella di Bufala campana Dop sviluppata insieme al maestro pizzaiolo Ciro Salvo. Il riconoscimento premia il progetto presentato per la prima volta a gennaio 2025 e nato con l’obiettivo di risolvere il problema dellapizza bagnata” attraverso un prodotto a ridotto contenuto di umidità, pensato per garantire migliori performance in cottura in termini di consistenza, filatura e sapore.

sorì

I fratelli Sorrentino con Ciro Salvo

L’azienda di Teano (Ce) ha costruito il progetto insieme a uno dei nomi più riconosciuti della pizza napoletana contemporanea, sviluppando una mozzarella destinata ai professionisti del settore senza rinunciare all’identità della Dop. Alla base del lavoro ci sono ricerca, sperimentazione e confronto costante tra il caseificio e il mondo pizza. «Questo riconoscimento non valorizza soltanto l’eccellenza del nostro prodotto ma la capacità di creare una sinergia autentica con i pizzaioli - hanno commentato Antonello e Gaetano Sorrentino, fratelli al timone di Sorì - intrinsecamente vicini alla nostra produzione, e parte fondamentale della tradizione campana. “Bella” è il risultato di un percorso di sperimentazione, dialogo e confronto costante, portato avanti con il maestro Ciro Salvo, che unisce artigianalità e nuove tecniche di produzione».

Secondo Formaggi & Consumi, il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra azienda e personal brand capace di trasformarsi in uno strumento di valorizzazione gastronomica e territoriale. In questi mesi “Bella” è stata presentata in diversi appuntamenti del comparto, tra cui TuttoFood e Identità Golose a Milano, oltre a eventi internazionali come il Pizza Expo di Las Vegas, Anuga in Germania e l’European Pizza Expo di Londra.

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«Ho sempre creduto nel lavoro di squadra e nella collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni - ha aggiunto Ciro Salvo - e “Bella” è il risultato di un'attenta ricerca che si è sviluppata negli anni, basata sulla mia esperienza nel settore e sulla capacità del gruppo Sorì di interpretare le esigenze mie e di tutti i colleghi che ricercavano un prodotto straordinario nel gusto e performante nell’utilizzo». Per Sorì, realtà attiva dal 1868, il premio conferma il percorso portato avanti sul fronte della ricerca e della qualità, attraverso un prodotto che unisce tradizione casearia e mondo pizza e che oggi viene proposto sia ai professionisti sia nel canale retail.

Sorì
Via Casilina, Km 181/400 - 81057 Teano (Ce)
Tel +39 0823 658013

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sorì Mozzarella di Bufala campana Dop marketing Teano Campania Ciro Salvo
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