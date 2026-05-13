Coppa di Parma Igp, cresce il preaffettato: export oltre il 30% delle vendite

Il comparto della Coppa di Parma Igp archivia il 2025 con numeri in aumento soprattutto sul fronte del preaffettato, segmento che continua a guadagnare spazio nei consumi e nella distribuzione internazionale. Il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp, che riunisce 21 aziende associate e coinvolge oltre 500 addetti tra occupazione diretta e indotto, ha registrato un fatturato al consumo di 78 milioni di euro, in crescita rispetto ai 74 milioni dell’anno precedente. I volumi complessivi di carne lavorata sono rimasti sostanzialmente stabili, attestandosi intorno ai 3,5 milioni di chilogrammi. Di questi, circa 1,8 milioni sono stati destinati alla produzione certificata Igp, con una lieve flessione rispetto al 2024.

Coppa di Parma Igp cresce all’estero: Francia e Canada trainano le vendite

Il preaffettato traina il mercato

Il dato più significativo riguarda però il segmento delle vaschette preaffettate. Nel corso del 2025 la produzione è salita del 26%, passando da 415mila a 525mila chilogrammi. Una crescita che ha portato il valore al consumo del preaffettato a circa 30 milioni di euro, pari al 38% dell’intero fatturato del comparto.

Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio di tutela della Coppa di Parma Igp

Dietro questo andamento c’è soprattutto il cambiamento delle abitudini di acquisto. Il formato in vaschetta continua infatti a intercettare una domanda legata a praticità, conservazione e facilità di consumo, sia nella grande distribuzione sia nei mercati internazionali. Secondo il presidente del Consorzio Fabrizio Aschieri, «la vaschetta ha diversi pregi per il cliente finale, soprattutto in termini di comodità e di qualità nel mantenere inalterati aromi e profumi tipici del prodotto».

Francia e Canada guidano l’export

A sostenere la crescita è stato soprattutto il mercato estero. L’export ha infatti superato il 30% delle vendite complessive, con oltre 700mila chilogrammi destinati ai mercati internazionali. La Francia resta il principale sbocco commerciale europeo, mentre il Canada si conferma il riferimento più importante tra i Paesi extra Ue. L’espansione internazionale viene considerata una delle direttrici strategiche per il comparto, anche in una fase in cui il mercato interno appare più stabile e competitivo. «Accogliamo con piacere i dati positivi sull’export, su cui dovremo investire maggiormente per far conoscere la Coppa di Parma Igp sui mercati internazionali», ha spiegato Aschieri.

Gdo centrale, Horeca stabile al 30%

Sul mercato italiano la grande distribuzione continua a rappresentare il principale canale di vendita, con una quota pari al 70% del totale. L’Horeca mantiene invece un peso intorno al 30%, un segmento considerato importante soprattutto sul piano della reputazione e della valorizzazione gastronomica del prodotto. Nel frattempo resta sotto osservazione il tema dei costi produttivi. Dopo tre anni consecutivi di rialzi, il prezzo della materia prima non ha registrato ulteriori aumenti nel 2025, pur mantenendosi su livelli superiori rispetto al periodo pre-pandemia. Uno scenario che spinge molte aziende del settore a cercare maggiore efficienza commerciale e nuovi sbocchi di mercato, soprattutto attraverso prodotti ad alto valore aggiunto e più adatti alle esigenze del consumo contemporaneo.

Consorzio di tutela della Coppa di Parma Igp

Strada al Ponte Caprazucca, 6/A - 43121 Parma

Tel 0521 2266