Wüber festeggia 50 anni con un würstel in edizione speciale

Wüber celebra mezzo secolo di attività e raggiunge un traguardo che racconta una storia di impresa italiana costruita su qualità, sviluppo produttivo e visione strategica. Era il 1976 quando a Medolago, nell’Isola bergamasca, Giuseppe Beretta e Vittore Beretta diedero vita a un progetto destinato a trasformare il mercato dei würstel in Italia. Il nome Wüber, nato dall’unione tra “würstel” e “Beretta”, identificò fin dall’inizio una proposta distintiva, capace di introdurre nel panorama alimentare italiano un prodotto allora poco diffuso, sostenuto da elevati standard qualitativi.

Wüberone, nello speciale packaging per i 50 anni di Wüber

Il debutto del Wüberone segnò rapidamente il successo del marchio, grazie a una proposta riconoscibile e a una comunicazione capace di differenziarsi nel settore food. Alla base della crescita si colloca l’incontro tra cultura produttiva tedesca e capacità imprenditoriale italiana, con il contributo del mastro salumiere Hans Gotsch, figura determinante nello sviluppo di processi rigorosi e nell’attenzione alle materie prime.

Produzione Wüber: numeri e leadership industriale

Nel tempo, Wüber ha ampliato la propria gamma seguendo l’evoluzione dei consumi, sviluppando linee come Delicatessen, caratterizzata dall’affumicatura tradizionale al legno di faggio, e referenze premium come il “38”. Nel 2026, Wüberone Suino ha ottenuto il riconoscimento Top Italian Food di Gambero Rosso, confermando il posizionamento del marchio nella fascia alta del mercato. Lo stabilimento di Medolago rappresenta oggi un polo produttivo avanzato di 120.000 mq, con circa 350 dipendenti e una capacità giornaliera che raggiunge fino a 50.000 kg di würstel, oltre a 22.000 kg di affettati e prodotti precotti. Tecnologia e competenze specializzate operano in sinergia per garantire controlli costanti lungo tutta la filiera.

«In questi 50 anni - commenta Vittore Beretta, presidente del gruppo - Wüber ha saputo evolversi insieme ai consumatori, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e anticipando i cambiamenti del mercato. La nostra filosofia resta quella di continuare a investire, innovare e porci nuovi obiettivi, senza mai considerarci arrivati».

Special edition Wüber 2026 e il ruolo strategico nel Gruppo Fratelli Beretta

Per il cinquantenario, Wüber presenta una edizione limitata pensata per il mercato retail: due wurstel di suino per hot dog accompagnati da WüberMayo, maionese affumicata al gusto bacon. Disponibile da settembre 2026 nella grande distribuzione, la proposta celebra una storia industriale inserita nella solidità del Gruppo Fratelli Beretta, fondato nel 1812, oggi presente in oltre 70 Paesi con un fatturato di 1.190 milioni di euro. Wüber si conferma così protagonista nel settore alimentare italiano, valorizzando qualità, identità e capacità di evoluzione.