Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 15 maggio 2026  | aggiornato alle 13:40 | 119222 articoli pubblicati

Rational
Brodetto Fest
Rational

storia italiana

Wüber festeggia 50 anni con un würstel in edizione speciale

Wüber festeggia 50 anni raccontando una storia italiana di qualità, crescita industriale e sviluppo di prodotto. Nato a Medolago nel 1976, il marchio del Gruppo Beretta celebra mezzo secolo con una special edition

 
15 maggio 2026 | 10:29

Wüber festeggia 50 anni con un würstel in edizione speciale

Wüber festeggia 50 anni raccontando una storia italiana di qualità, crescita industriale e sviluppo di prodotto. Nato a Medolago nel 1976, il marchio del Gruppo Beretta celebra mezzo secolo con una special edition

15 maggio 2026 | 10:29
 

Wüber celebra mezzo secolo di attività e raggiunge un traguardo che racconta una storia di impresa italiana costruita su qualità, sviluppo produttivo e visione strategica. Era il 1976 quando a Medolago, nell’Isola bergamasca, Giuseppe Beretta e Vittore Beretta diedero vita a un progetto destinato a trasformare il mercato dei würstel in Italia. Il nome Wüber, nato dall’unione tra “würstel” e “Beretta”, identificò fin dall’inizio una proposta distintiva, capace di introdurre nel panorama alimentare italiano un prodotto allora poco diffuso, sostenuto da elevati standard qualitativi.

Wüber compie 50 anni e rilancia il würstel italiano tra qualità e nuovi gusti

Wüberone, nello speciale packaging per i 50 anni di Wüber

Il debutto del Wüberone segnò rapidamente il successo del marchio, grazie a una proposta riconoscibile e a una comunicazione capace di differenziarsi nel settore food. Alla base della crescita si colloca l’incontro tra cultura produttiva tedesca e capacità imprenditoriale italiana, con il contributo del mastro salumiere Hans Gotsch, figura determinante nello sviluppo di processi rigorosi e nell’attenzione alle materie prime.

Produzione Wüber: numeri e leadership industriale

Nel tempo, Wüber ha ampliato la propria gamma seguendo l’evoluzione dei consumi, sviluppando linee come Delicatessen, caratterizzata dall’affumicatura tradizionale al legno di faggio, e referenze premium come il “38”. Nel 2026, Wüberone Suino ha ottenuto il riconoscimento Top Italian Food di Gambero Rosso, confermando il posizionamento del marchio nella fascia alta del mercato. Lo stabilimento di Medolago rappresenta oggi un polo produttivo avanzato di 120.000 mq, con circa 350 dipendenti e una capacità giornaliera che raggiunge fino a 50.000 kg di würstel, oltre a 22.000 kg di affettati e prodotti precotti. Tecnologia e competenze specializzate operano in sinergia per garantire controlli costanti lungo tutta la filiera.

Webinar 19 maggio

«In questi 50 anni - commenta Vittore Beretta, presidente del gruppo - Wüber ha saputo evolversi insieme ai consumatori, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e anticipando i cambiamenti del mercato. La nostra filosofia resta quella di continuare a investire, innovare e porci nuovi obiettivi, senza mai considerarci arrivati».

Special edition Wüber 2026 e il ruolo strategico nel Gruppo Fratelli Beretta

Per il cinquantenario, Wüber presenta una edizione limitata pensata per il mercato retail: due wurstel di suino per hot dog accompagnati da WüberMayo, maionese affumicata al gusto bacon. Disponibile da settembre 2026 nella grande distribuzione, la proposta celebra una storia industriale inserita nella solidità del Gruppo Fratelli Beretta, fondato nel 1812, oggi presente in oltre 70 Paesi con un fatturato di 1.190 milioni di euro. Wüber si conferma così protagonista nel settore alimentare italiano, valorizzando qualità, identità e capacità di evoluzione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Wüber Wüber 50 anni würstel italiani Gruppo Beretta Medolago Wüberone würstel di qualità Fratelli Beretta hot dog Italia industria alimentare Giuseppe Beretta Vittore Beretta
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TeamSystem
Doumix
Bonduelle
Cinzano
Webinar
TeamSystem
Doumix
Bonduelle
Cinzano
Caviar Import
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026