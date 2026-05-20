Bufera per la brioche con gelato a 5 euro. Fipe: «Dietro il prezzo ci sono qualità e lavoro»

Il prezzo del gelato artigianale torna al centro della discussione dopo le polemiche social per una brioche con gelato venduta a cinque euro. A intervenire è Dario Pistorio, presidente di Fipe Confcommercio Sicilia, che invita a contestualizzare il tema evitando confronti superficiali. «Si parla di caro gelato senza offrire un quadro completo e oggettivo», osserva Pistorio, sottolineando come le critiche colpiscano quasi sempre gli artigiani e raramente i prodotti industriali. «Un gelato confezionato pesa circa 70 grammi e costa tra 2,50 e 3,50 euro. Una brioche artigianale con gelato arriva invece tra i 230 e i 280 grammi».

Una brioche con gelato venduta a 5 euro riaccende il dibattito sul prezzo

Secondo Fipe, il prezzo finale riflette non solo la qualità del prodotto ma anche il costo del lavoro, delle materie prime e della gestione regolare dell’attività. «Per anni siamo stati abituati a prezzi bassi perché abbiamo avuto salari bassi. Oggi, quando si cerca di garantire stipendi dignitosi e personale qualificato, ci si sorprende del prezzo reale di un prodotto artigianale», spiega Pistorio. Nel ragionamento entra anche il tema dell’abusivismo, indicato come uno degli elementi che negli anni avrebbe alterato il mercato. «Chi lavora nella legalità sostiene costi che altri non hanno mai sostenuto. Parlare di prezzi senza considerare questo aspetto significa offrire una narrazione incompleta».