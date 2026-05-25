Addio a Maurizio Gozzelino, il creatore dello storico aperitivo Crodino

Il mondo delle bevande analcoliche italiane saluta Maurizio Gozzelino, ideatore della miscela aromatica che ha dato origine al celebre Crodino, uno degli aperitivi analcolici più conosciuti in Italia. Nato a Saluzzo, in provincia di Cuneo, nel 1935, Gozzelino è morto nella notte tra venerdì e sabato.

uno degli aperitivi analcolici più conosciuti in Italia

Negli anni Sessanta si trasferì a Crodo, in valle Antigorio, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove lavorò alla formulazione della ricetta destinata a diventare un simbolo del settore beverage italiano. A convincerlo fu Piero Ginocchi, imprenditore legato allo sviluppo delle acque minerali locali e figura centrale nella crescita produttiva dello stabilimento di Crodo.

La nascita del Crodino e il successo dell’aperitivo analcolico

La produzione di bibite a Crodo iniziò nel secondo dopoguerra, quando la Società Anonima Terme di Crodo trasferì l’imbottigliamento delle acque minerali da Milano al territorio ossolano. Accanto a chinotto, tamarindo e Crodo cola, prese forma un nuovo prodotto destinato a segnare il mercato degli aperitivi italiani.

Il primo nome scelto fu Picador, successivamente sostituito da Biondino, fino alla nascita definitiva del marchio Crodino il 28 luglio 1965. Negli anni il prodotto divenne protagonista delle celebri pubblicità del Carosello, consolidando la propria popolarità nel panorama nazionale. Dal 1995 il marchio appartiene a Campari Group, mentre dal 2023 la produzione è stata trasferita da Crodo a Novi Ligure.

La ricetta segreta del Crodino

La formula del Crodino è rimasta segreta nel tempo. Tra gli ingredienti indicati figurano chiodi di garofano, cardamomo, coriandolo e noce moscata. La miscela viene lasciata riposare in botti di rovere per sei mesi, processo che contribuisce al caratteristico gusto amarognolo dell’aperitivo.

Il Centro studi Piero Ginocchi ha ricordato Gozzelino come una persona affabile, un abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista. Nel 2021 aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Crodo.