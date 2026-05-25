Conserve vegetali, Aldo Rodolfi è il nuovo presidente di Anicav

Aldo Rodolfi è il nuovo presidente di Anicav, l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale dell’organizzazione, segnando il passaggio di consegne da Marco Serafini, che ha guidato l’associazione negli ultimi cinque anni. Il nuovo presidente, 56 anni, è alla guida della storica azienda di famiglia Rodolfi Mansueto Spa, con sede a Parma, e ricopre anche incarichi nel sistema della ricerca e della rappresentanza industriale, tra cui il Comitato di indirizzo della Fondazione SSICA e il Consiglio generale dell’Unione Parmense degli Industriali.

Aldo Rodolfi è stato eletto alla guida di Anicav

Nel suo primo intervento dopo l’elezione, Rodolfi ha richiamato il momento di cambiamento che attraversa l’industria delle conserve vegetali, sottolineando la necessità di affrontare le nuove dinamiche del mercato con un approccio coordinato. «Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata», ha dichiarato. «Viviamo una fase di profonda trasformazione, che ci pone davanti a sfide importanti ma anche a nuove opportunità di crescita». Il nuovo presidente ha posto l’accento sul ruolo della rappresentanza come elemento centrale per la tenuta e la competitività del comparto, evidenziando l’importanza di coesione e collaborazione tra le imprese.

L’industria delle conserve alimentari vegetali rappresenta uno dei segmenti più strutturati dell’agroalimentare italiano, con un forte legame tra produzione agricola e trasformazione industriale. In questo contesto, Anicav svolge una funzione di coordinamento e rappresentanza delle imprese del settore, in un quadro competitivo sempre più influenzato da dinamiche internazionali e cambiamenti nei consumi. Rodolfi ha richiamato la necessità di proseguire nel percorso già tracciato dalle precedenti presidenze, facendo riferimento al lavoro svolto da Serafini e dalla governance uscente.

Il cambio al vertice dell’associazione arriva in una fase in cui il comparto delle conserve vegetali si confronta con sfide legate a costi di produzione, approvvigionamento delle materie prime e competitività sui mercati esteri. In questo scenario, la capacità di adattamento e la definizione di strategie condivise diventano elementi centrali per la tenuta del settore.