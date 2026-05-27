Ar.pa Lieviti accelera nel 2025: ricavi in crescita del 26% e utile in salita

Ar.pa archivia il 2025 con risultati economici in forte crescita. I ricavi complessivi raggiungono quota 6.164.481,97 euro, segnando un incremento del 26,1% rispetto all’anno precedente. Per l'azienda di Ozzano Emilia (Bo), specializzata nella produzione di lieviti e preparati per dolci e salati, l’andamento positivo conferma il consolidamento del percorso industriale e commerciale dell’azienda, sostenuto da investimenti mirati in marketing e comunicazione, sviluppo di nuovi prodotti e potenziamento della capacità produttiva attraverso l’introduzione di macchinari innovativi.

Ar.pa nel 2025 ha visto un incremento dei propri ricavi del 26,1% rispetto all’anno precedente

Ebitda, Ebit e utile netto in crescita nel 2025

La crescita riguarda anche gli indicatori di marginalità. L’Ebit raggiunge 676.570,51 euro, in aumento del 23,4% rispetto al 2024, con un Ebit margin pari al 10,98%. Positivo anche il dato relativo all’Ebitda, che si attesta a 731.661,12 euro, registrando una crescita del 21,4% rispetto ai 602.711 euro dell’esercizio precedente.

L’Ebitdamargin sale così all’11,87%. Continua inoltre il miglioramento del risultato netto: l’utiled’esercizio raggiunge 471.257,73 euro, con un incremento del 20,1% rispetto al 2024.

Nuovi prodotti e comunicazione al centro della strategia aziendale

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i risultati ottenuti sono legati al rafforzamento della presenza commerciale e reputazionale del marchio, supportato da un’attività più strutturata di marketing e dalla capacità di intercettare l’evoluzione della domanda attraverso nuovi prodotti. «La crescita dei ricavi - ha sottolineato Carla Gherardi, Presidente di Ar.pa Lieviti - è riconducibile al rafforzamento della presenza commerciale e reputazionale dell’azienda, ottenuto attraverso un lavoro più strutturato di marketing e comunicazione, alla capacità di proporre nuovi prodotti più coerenti con l’evoluzione della domanda e all’utilizzo di macchinari innovativi, che hanno consentito di sostenere volumi, qualità ed efficienza».

Carla Gherardi, presidente Ar.pa Lieviti

«I risultati del 2025 - continua la Gherardi - confermano la validità della nostra strategia: innovare, ampliare l’offerta, rafforzare la competitività produttiva e valorizzare sempre di più la comunicazione come asset strategico per la crescita e la reputazione del marchio. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di consolidare il nostro posizionamento e proseguire con determinazione nel percorso di sviluppo».