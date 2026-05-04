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Di Marco diventa Società Benefit e rafforza la visione sostenibile della Pinsa

Di Marco, leader globale della Pinsa Romana, diventa Società Benefit e integra nel proprio statuto obiettivi sociali e ambientali. Una scelta che rafforza crescita e attenzione verso persone, territorio e sostenibilità

 
04 maggio 2026 | 18:17

Di Marco diventa Società Benefit e rafforza la visione sostenibile della Pinsa

Di Marco, leader globale della Pinsa Romana, diventa Società Benefit e integra nel proprio statuto obiettivi sociali e ambientali. Una scelta che rafforza crescita e attenzione verso persone, territorio e sostenibilità

04 maggio 2026 | 18:17
 

Di Marco, azienda inventrice e leader globale della Pinsa Romana, annuncia il raggiungimento dello status di Società Benefit, consolidando un percorso strategico orientato a un modello di business capace di coniugare crescita economica e impatto positivo su comunità e ambiente.

Di Marco diventa Società Benefit e rafforza la visione sostenibile della Pinsa

La Pinsa Romana Di Marco: ora il gruppo ha raggiunto lo status di Società Benefit

Grazie al supporto di Nativa, l’azienda integra formalmente nel proprio statuto finalità di beneficio comune, trasformando i valori che ne guidano l’identità in impegni concreti, misurabili e strutturati. Una scelta che posiziona stakeholder, territorio e sostenibilità al centro della strategia di sviluppo.

Pinsa Romana, sostenibilità e responsabilità d’impresa

Questo passaggio rappresenta un’evoluzione coerente della visione di Di Marco, da sempre orientata a ricerca, qualità produttiva e cura artigianale. Il nuovo assetto rafforza un modello “double purpose”, in cui successo economico e valore condiviso diventano elementi complementari.

Di Marco diventa Società Benefit e rafforza la visione sostenibile della Pinsa

L'amministratore delegato dell'azienda Alberto Di Marco

«Intraprendere il percorso che ci ha portato a diventare Società Benefit significa formalizzare una direzione che per noi è già parte della nostra identità: crescere facendo impresa in modo responsabile, mettendo al centro le persone, il territorio e l’ambiente. È un impegno che rafforza la nostra visione di lungo periodo e la nostra volontà di generare valore condiviso», ha dichiarato l’amministratore delegato Alberto Di Marco.

Persone, filiera e ambiente nella strategia Di Marco

L’azienda conferma il proprio impegno verso il benessere delle persone attraverso prodotti di alta qualità che uniscono gusto, sicurezza e attenzione al consumatore. Parallelamente, promuove un ambiente di lavoro fondato su rispetto, sicurezza e valorizzazione delle competenze. L’approccio responsabile si estende all’intera filiera produttiva, con investimenti nello sviluppo locale e nella diffusione di pratiche sostenibili. Centrale anche la dimensione ambientale: Di Marco punta a un’evoluzione progressiva verso un modello orientato alla neutralità climatica e alla riduzione delle emissioni. Con questo traguardo, Di Marco rafforza il proprio ruolo di impresa responsabile, capace di generare valore economico, sociale e ambientale nel lungo periodo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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