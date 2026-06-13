Sospiro di Bisceglie a forma di trullo: la nuova creazione firmata Nicola Giotti

Il trullo non rappresenta soltanto un elemento architettonico isolato, ma costituisce uno dei simboli più immediati e radicati dell'identità culturale ed estetica della Puglia. Da questa potente suggestione visiva prende vita il Sospiro Trullo Realistico, l'ultima opera firmata dal Maestro Pasticcere Nicola Giotti. Questa creazione reinterpreta la ricetta del sospiro di Bisceglie attraverso i canoni visivi della pasticceria realistica moderna, trasformando un classico della gastronomia locale in una vera e propria scultura commestibile.

Sospiro Trullo Realistico

Il profilo sensoriale del dolce racchiude una combinazione di ingredienti strettamente legati al territorio. La struttura accoglie una soffice crema al gusto di Crema Antica, impreziosita da un cuore fluido di coulis alle ciliegie Ferrovia di Bisceglie. A completare l'equilibrio dei sapori interviene una delicata inzuppatura all'Alchermes, che conferisce la classica nota aromatica e cromatica. Il tratto distintivo dell'opera risiede tuttavia nella finitura esterna: grazie all'uso magistrale dell'aerografo - fulcro della ricerca stilistica di Nicola Giotti - vengono riprodotti fedelmente i dettagli materici e le sfumature della pietra dei trulli, restituendo un impatto visivo tridimensionale e fedele all'originale.

Pasticceria Giotti a Giovinazzo: ottant'anni di storia e pasticceria realistica

Questo progetto non nasce come un semplice esercizio estetico, ma affonda le sue radici in una conoscenza tecnica tramandata nel tempo. La Pasticceria Giotti di Giovinazzo, che il prossimo anno celebrerà l'importante traguardo degli ottant'anni di attività, ha sempre mantenuto il sospiro al centro della propria offerta artigianale. Fin dalle sue origini, la produzione di questa specialità ha scandito la storia del laboratorio, rappresentando il primo dolce in assoluto inserito in assortimento e rimanendo, ancora oggi, il punto di riferimento dell'offerta della famiglia.

Nicola Giotti

«La tradizione vive quando continua a parlare alle persone», spiega Nicola Giotti. «Il sospiro fa parte della nostra storia familiare da quasi ottant'anni. Raccontarlo attraverso forme e linguaggi contemporanei significa valorizzarne l'identità e contribuire a mantenerne viva la cultura.»

Il Sospiro di Bisceglie tra valorizzazione territoriale e tecniche all'aerografo

L'opera e l'impegno del Maestro pasticcere si inseriscono in un contesto più ampio di tutela del patrimonio gastronomico. Nicola Giotti è infatti un membro attivo dell'Associazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi, un sodalizio che unisce i professionisti custodi della ricetta originale del Sospiro di Bisceglie con l'obiettivo di promuoverne lo studio, la diffusione e la valorizzazione commerciale e culturale.

Il Sospiro Trullo Realistico si configura così come la perfetta sintesi tra memoria storica, materie prime d'eccellenza e abilità manuale: un tributo tangibile alla Puglia e alla capacità dell'arte dolciaria locale di evolversi costantemente pur mantenendo intatti i propri legami d'origine.