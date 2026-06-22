Il basilico direttamente nella mozzarella: la mossa di Galbani che cambia la caprese

Il mercato dei freschi estivi si arricchisce con una novità pensata per gli amanti dei sapori mediterranei. Galbani Santa Lucia, storico marchio parte del Gruppo Lactalis Italia, ha stretto una collaborazione strategica con il Consorzio di Tutela della Igp Pomodoro di Pachino per celebrare il piatto estivo per eccellenza: la caprese.

Galbani Santa Lucia al basilico

L'iniziativa unisce la capillarità e l'affidabilità di un brand di riferimento nel settore lattiero-caseario a un’eccellenza ortofrutticola tutelata della Sicilia sud-orientale, dove il microclima e le caratteristiche del terreno conferiscono al pomodoro proprietà organolettiche uniche. La sinergia si concretizza anche nei punti vendita attraverso un’attività di co-marketing: sulle confezioni di Pomodoro di Pachino Igp sarà presente un bollino speciale che suggerisce l'abbinamento gastronomico.

A commentare la nascita della partnership è Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio di Tutela della Igp Pomodoro di Pachino: «Questa collaborazione dimostra che quando imprese e territori fanno squadra, il Made in Italy vince. Portare il Pomodoro di Pachino Igp accanto a un marchio leader come Santa Lucia significa dare valore al lavoro dei nostri produttori e offrire al consumatore finale una garanzia di origine e qualità certificata».

Caratteristiche e formato della nuova mozzarella Galbani Santa Lucia al basilico

La vera novità della gamma è la Mozzarella Galbani Santa Lucia Insaporita al Basilico, un prodotto sviluppato nei laboratori di ricerca italiani del gruppo e distribuito nei supermercati a partire da fine aprile 2026. L'inserimento di un aroma naturale di basilico direttamente all'interno della pasta filata dona al prodotto una nota fresca e profumata, modificando l'esperienza di assaggio della classica caprese.

Disponibile nel formato da 125 grammi, la specialità si presenta con una consistenza morbida e una ricetta priva di conservanti. Oltre al tradizionale accostamento con il pomodoro, il prodotto si presta all'utilizzo in insalate estive, piatti freddi della stagione calda e ricette veloci che richiedono un tocco aromatico pronto all'uso.

«La capacità di innovare partendo dalla tradizione è da sempre uno degli elementi distintivi di Galbani e di Galbani Santa Lucia. Con la nuova Mozzarella Galbani Santa Lucia Insaporita al Basilico vogliamo offrire ai consumatori una proposta capace di coniugare qualità, creatività e semplicità d’uso, reinterpretando in chiave contemporanea uno dei piatti simbolo dell’estate italiana. La collaborazione con il Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino Igp nasce proprio dalla volontà condivisa di valorizzare ingredienti iconici del Made in Italy e celebrare il piacere della convivialità a tavola», spiega Wiebke Klaass, Direttrice Marketing BU Cheese, Gruppo Lactalis Italia, delineando gli obiettivi di mercato di questo lancio.

Galbani Santa Lucia amplia la gamma con la nuova Mozzarella Insaporita al Basilico nel formato da 125g. Per il lancio del prodotto, il marchio ha stretto una collaborazione con il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino. L'iniziativa di co-marketing valorizza la preparazione della caprese estiva attraverso un bollino speciale sulle confezioni di pomodori che promuove l'abbinamento con la novità lattiero-casearia.

Lactalis Galbani

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