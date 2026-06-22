Nuovo direttivo Onaf, Giampaolo Gaiarin è il nuovo presidente

Si apre un nuovo ciclo per Onaf - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio, realtà fondata nel 1989 a Cuneo e oggi punto di riferimento nazionale con oltre 2.500 soci attivi e 44 delegazioni distribuite sul territorio italiano. Nella sede istituzionale del Castello di Grinzane Cavour, si è svolta la riunione del nuovo Consiglio direttivo nazionale a seguito delle elezioni del 31 maggio. In questa occasione è stato eletto Giampaolo Gaiarin come nuovo presidente dell’associazione, subentrando a Pier Carlo Adami.

Giampaolo Gaiarin

Nomine e nuova governance Onaf: presidente e vicepresidenti

Il nuovo assetto organizzativo prevede la nomina di due vicepresidenti: Giuseppina Ortalizio, delegata Bari-Brindisi-Lecce, e Pier Angelo Battaglino, delegato di Cuneo. È stato inoltre costituito il Comitato Esecutivo composto da Giampaolo Gaiarin, Giuseppina Ortalizio, Pier Angelo Battaglino, Samantha Burello, Maurizio Mazzarella e Riccardo Sartoris, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività associative a livello nazionale.

Il nuovo Consiglio direttivo nazionale Onaf

«Onaf può contare su un Consiglio forte, coeso, compatto e motivato», ha esordito il neo presidente Giampaolo Gaiarin, ribadendo: «Sarò il presidente di tutti e non di una parte. Dobbiamo ricordare che non c’è futuro senza memoria. È doveroso, quindi, riconoscere che ciò che siamo oggi lo dobbiamo a Piercarlo Adami, che ha guidato l’Associazione negli ultimi decenni e l’ha portata a diffondersi in tutta Italia come è ora. Nell’ultima Assemblea nazionale, però, è emersa la volontà di un cambio di passo e l’apertura verso approcci nuovi, pur custodendo e mantenendo tutto ciò che di buono e positivo si legge nella nostra storia. E questo sarà il nostro obiettivo primario. Per attuarlo ho voluto coinvolgere gran parte dei Consiglieri in diverse commissioni, in cui ciascuno, secondo le proprie attitudini, potrà svolgere nel modo più proficuo e professionale il compito che gli è stato affidato. A tutti quanti hanno risposto con diffusa e proattiva disponibilità, va il mio più sincero ringraziamento».

Consiglio direttivo nazionale Onaf: i membri per il quadriennio

Il nuovo Consiglio direttivo nazionale Onaf, in carica per i prossimi quattro anni, riunisce rappresentanti delle diverse delegazioni italiane, garantendo una presenza territoriale ampia e strutturata.

Di seguito i membri, in ordine alfabetico:

Pier Carlo Adami (delegazione di Cuneo), Christian Alberghini (Cuneo), Pier Angelo Battaglino (Cuneo), Marco Benedetti (Milano), René Betemps (Aosta), Ugo Bonazza (Brescia), Samantha Burello (Milano), Giuseppe Casolo (Milano), Riccardo Collu (Genova), Paolo Dal Maso (Vicenza), Marco Franchini (Pisa), Giampaolo Gaiarin (Trento-Bolzano), Armando Gambera (Cuneo), Cornelio Marini (Mantova), Maurizio Mazzarella (Venezia), Giuseppina Ortalizio (Bari-Brindisi-Lecce), Gabriella Padova (Parma), Fabrizio Pellegrino (Cuneo), Riccardo Sartoris (Cuneo), Enrico Surra (Cuneo) e Sara Valentino (Torino).