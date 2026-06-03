Gorgonzola Dop, Auricchio resta alla guida e punta su export e comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop, riunito nella sede di Novara, ha confermato Antonio Auricchio alla presidenza. La nuova nomina introduce una novità significativa: il mandato presidenziale durerà quattro anni invece dei precedenti tre, allineandosi alla durata prevista dai principali consorzi italiani del settore agroalimentare. Riconfermati anche i vicepresidenti Fabio Leonardi di Igor Srl e Chiara Gelmini di Gelmini Carlo Srl, a conferma della continuità gestionale del Consorzio.

Antonio Auricchio, riconfermato presidente del Consorzio Gorgonzola Dop

Il consiglio di amministrazione del consorzio è ora formato da: Giorgio Andreatta (Granarolo spa), Marco Arrigoni (Arrigoni Battista spa), Maria Teresa Baruffaldi (Eredi Baruffaldi srl), Nicoletta Bassi (Bassi spa), Manrico Defendi (Cas. Defendi srl), Chiara Gelmini (Gelmini Carlo srl), Renato Invernizzi (Si Invernizzi srl), Alessandro La Malfa (Nuova Castelli spa), Nicoletta Merlo (Mauri Emilio spa), Michele Falzetta (F.lli Oioli srl), Manuel Porta (Biraghi spa), Fiorenzo Rossino (Latteria Soc. Cameri).

Gorgonzola Dop: crescita internazionale e strategie per l’export

Tra gli obiettivi prioritari del nuovo mandato emerge il rafforzamento della presenza del Gorgonzola Dop sui mercati internazionali. Il Consorzio punta a consolidare il posizionamento in Paesi europei come Spagna, Francia e Polonia, ampliando allo stesso tempo le opportunità commerciali nei mercati dell’Estremo Oriente. Grande attenzione sarà dedicata anche alla comunicazione multicanale, con campagne promozionali televisive affiancate da una piattaforma digitale disponibile in undici lingue. Una strategia orientata a valorizzare il patrimonio del formaggio Dop italiano e ad ampliare la conoscenza del prodotto all’estero.

Il Consorzio punta consolidare il posizionamento del Gorgonzola Dop all'estero

«Ringrazio il CdA per questa conferma per me molto importante - è il commento dello stesso Antonio Auricchio - perché vuol dire che, oltre ad aver ricevuto tanto, forse sono riuscito anche io a dare il mio contributo in questi anni. Parliamo di un formaggio storico e di una produzione centrale nel ricchissimo paniere dei formaggi italiani certificati. Per questo motivo abbiamo voluto equiparare la durata della carica di Presidente a quella di Consorzi altrettanto importanti. Siamo un Consorzio molto ben strutturato e porterò avanti il mio incarico come un buon padre di famiglia che ha la responsabilità di far crescere sempre più, insieme al cda, un prodotto molto amato. Rafforzeremo sempre più la nostra visione internazionale. Anche le prossime campagne, che sicuramente confermeranno il mezzo televisivo, saranno veicolate anche sulla nostra piattaforma online che parla ben undici lingue. Possiamo far ancor meglio sul mercato interno, al momento un po’ sonnolento, e c’è tanto da fare anche all’estero»..

Antonio Auricchio e il ruolo nel settore lattiero-caseario

Nato a Cremona nel 1953, Antonio Auricchio è presidente della Gennaro Auricchio spa, gruppo che comprende anche il marchio Giovanni Colombo, produttore di Gorgonzola Dop. Da cinque anni guida Afidop, Associazione Formaggi Italiani Dop, ed è vicepresidente di Assolatte.

Accanto all’attività nel comparto lattiero-caseario, Auricchio è impegnato anche nel volontariato e nella fotografia, attività coltivate parallelamente al percorso imprenditoriale.