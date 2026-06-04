Consorzio Casalasco del Pomodoro: crescita a doppia cifra tra soci e investimenti

Il percorso di sviluppo del Consorzio Casalasco del Pomodoro evidenzia una crescita costante e strutturata nel triennio 2024-2026. La base sociale registra un incremento superiore al 40%, mentre la superficie coltivata cresce di oltre il 30%, confermando un’espansione solida e progressiva del modello cooperativo. Il consolidamento patrimoniale rappresenta uno degli elementi più significativi del periodo. Il capitale sociale raggiunge i 50 milioni di euro, mentre il patrimonio netto supera i 90 milioni, segnalando una forte fiducia da parte dei soci e una capacità di sviluppo sostenibile nel lungo periodo.

Lo stabilimento del Consorzio Casalasco del Pomodoro, cuore delle attività di trasformazione della filiera

Nuove sottoscrizioni e fiducia dei soci nella filiera

Nel corso dell’ultima annata 2025 sono state registrate nuove sottoscrizioni di capitale sociale per oltre 1 milione di quintali, equivalenti a più di 7 milioni di euro. Un risultato che rafforza ulteriormente la struttura economica del Consorzio e la coesione della base associativa. I risultati economici sono sostenuti anche dalle liquidazioni riconosciute sul pomodoro 2025, con un prezzo finale per la produzione integrata che, grazie alle premialità distribuite, si colloca su livelli superiori rispetto al mercato.

Espansione della filiera del basilico e nuove capacità produttive

La diversificazione produttiva prosegue con la crescita della filiera del basilico, giunta al secondo anno di sviluppo. Le superfici coltivate aumentano e la capacità produttiva raddoppia grazie alla nuova linea di trasformazione di Fontanellato, con un obiettivo di 50.000 quintali nel 2026.

«Questi numeri rappresentano molto più di semplici indicatori economici: raccontano un percorso costruito insieme, giorno dopo giorno con serietà, trasparenza e condivisione di obiettivi», ha dichiarato il presidente del Consorzio Casalasco del Pomodoro, Marco Sartori. «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri soci e collaboratori che, con fiducia, impegno e professionalità, rendono possibile questa crescita, andando al di là delle molteplici difficoltà incontrate, tra le quali il cambiamento climatico e i costi crescenti di energia e materie prime. La nostra filiera continua ad essere un punto di riferimento per il territorio e per tutto il settore - conclude - per questo andiamo avanti con determinazione e impegno».

Linee guida e visione di sviluppo

«Il percorso di sviluppo degli ultimi anni è il frutto di un grande lavoro di squadra, di accurata programmazione e di una visione lungimirante - sottolinea il direttore del Consorzio Casalasco del Pomodoro Davide Rocca - Abbiamo allargato il nostro di bacino di approvvigionamento, delocalizzando le nostre coltivazioni anche per ridurre il rischio climatico. Abbiamo investito nella crescita, nell’innovazione e nella sostenibilità; abbiamo sviluppato la nostra terza filiera, quella del basilico, accanto alle filiere storiche del pisello e del pomodoro da industria. Siamo convinti che anche il basilico rappresenti un’importante opportunità di crescita e diversificazione produttiva per i nostri soci, che sono il motore di tutta la nostra filiera e la nostra grande ricchezza, e ai quali garantiamo non solo assistenza nelle fasi di coltivazione e raccolta ma anche una serie di servizi aggiuntivi che fanno davvero la differenza. Tutte scelte strategiche che si stanno dimostrando vincenti e che continueranno a guidare il nostro sviluppo futuro».

Il percorso del Consorzio conferma la solidità di un modello cooperativo capace di generare valore lungo tutta la filiera, integrando sviluppo economico, ampliamento produttivo e valorizzazione del lavoro agricolo dei soci.

Consorzio Casalasco del Pomodoro

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