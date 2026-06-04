Export record per la Mozzarella di Bufala Campana Dop: la Francia primo mercato estero

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop intensifica le attività di promozione in Francia, mercato chiave per l’export del prodotto. L’appuntamento centrale è la partecipazione a Salon du Fromage et des Produits Laitiers, in programma dal 7 al 9 giugno presso Paris Expo Porte de Versailles, uno dei principali eventi internazionali dedicati al settore lattiero-caseario. Presente allo stand E010 (Hall 7.1), il Consorzio, in collaborazione con Agenzia ICE, incontra buyer, distributori e professionisti del food & beverage provenienti da tutto il mondo.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop protagonista allo stand italiano a Parigi durante il Salon du Fromage

Tavola rotonda sulla cultura casearia italiana

All’interno della manifestazione, lunedì 8 giugno alle ore 13.15, è prevista la tavola rotonda “Les fromages italiens: entre cuisine, traditions et transmission”. L’incontro sarà dedicato ai gesti e al saper fare della caseificazione italiana, con un focus sulla valorizzazione delle produzioni Dop. Per l’occasione è prevista anche una degustazione guidata di Mozzarella di Bufala Campana Dop, riservata a un pubblico selezionato di stakeholder internazionali.

Export in crescita: la Francia primo mercato della Bufala Dop

Nel 2025 le esportazioni della Mozzarella di Bufala Campana Dop hanno raggiunto il 36%. La Francia si conferma il principale mercato estero, assorbendo il 33,6% delle esportazioni complessive: una mozzarella Dop su tre consumata oltreconfine arriva sulle tavole francesi, confermando il forte apprezzamento del pubblico locale. «La nostra presenza ancora una volta a Parigi conferma l’impegno nella valorizzazione della Mozzarella di Bufala Campana Dop sui mercati esteri e in particolare nella promozione di questa eccellenza del Made in Italy agroalimentare in un Paese che vanta una grande tradizione casearia e mostra di apprezzare sempre di più la qualità del nostro prodotto», commenta il presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo.

La Mozzarella di Bufala Campana Dop, simbolo del Made in Italy agroalimentare apprezzato in Francia

Campagne di comunicazione tra metro, strade e Rungis

Accanto alla presenza fieristica, il Consorzio attiva una strategia di comunicazione integrata a Parigi. Sono previste campagne nel metrò e affissioni lungo le arterie che conducono al mercato di Marché de Rungis, il più grande mercato all’ingrosso di prodotti freschi al mondo. L’obiettivo è rafforzare il legame tra territorio d’origine e consumatore urbano, intercettando un pubblico giovane e metropolitano attraverso i principali flussi di mobilità quotidiana.

Spot e pianificazione media in Francia

La campagna include anche la diffusione del nuovo spot del Consorzio, con protagonista l’attrice napoletana Serena Autieri, trasmesso sulle connected Tv in Francia. L’iniziativa è sostenuta con il contributo della Regione Campania nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, a supporto della promozione internazionale delle eccellenze agroalimentari regionali. Dopo il Salon du Fromage, il percorso promozionale proseguirà in autunno con la partecipazione al Sial Paris, in programma dal 17 al 21 ottobre, tra le più importanti manifestazioni mondiali dedicate all’agroalimentare.

Consorzio di tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop

Via Gasparri 1 - 81100 Caserta

Tel +39 0823 424780