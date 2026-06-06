Andria 1931, il nuovo panino Autogrill che punta sulle eccellenze Dop e Igp

C'è una nuova proposta nella linea Origini Edition di Autogrill. Si chiama Andria 1931 ed è un panino con Burrata di Andria Igp, olio Evo Toscano Igp e Capocollo di Martina Franca, tre prodotti simbolo di territori diversi accomunati dalla certificazione di qualità. Il nome scelto richiama, in particolare, la Burrata di Andria, ingrediente centrale della ricetta. Le sue origini vengono infatti fatte risalire ai primi decenni del Novecento e all'iniziativa di un mastro casaro andriese. Il riferimento al 1931 deriva da una delle prime segnalazioni ufficiali del prodotto.

Andria 1931: tre prodotti certificati italiani in un nuovo panino Autogrill

La novità, come detto, entra nel progetto Origini Edition, presentato lo scorso aprile a Roma in collaborazione con Fondazione Qualivita e con il sostegno del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), con l'obiettivo di portare i prodotti Dop e Igp italiani nella ristorazione di viaggio. L'iniziativa, ricordiamo, coinvolge i consorzi di tutela e punta a far conoscere ai viaggiatori le produzioni certificate italiane attraverso ricette che raccontano territori e tradizioni. Secondo il Rapporto Ismea-Qualivita 2025, il comparto del cibo Dop e Igp italiano vale 9,6 miliardi di euro e rappresenta uno dei settori più importanti dell'agroalimentare nazionale.

L'attenzione verso queste produzioni si riflette anche nelle forniture di Autogrill: circa il 75% degli acquisti annuali di alimenti e bevande proviene da aziende con sede in Italia e l'assortimento comprende oltre 60 prodotti certificati. «Origini Edition nasce per offrire ai viaggiatori un’esperienza che unisca gusto, autenticità, identità territoriale e scoperta del patrimonio enogastronomico italiano, oltre che valorizzare la tradizione italiana e i prodotti che la rappresentano agli occhi di un pubblico internazionale - ha commentato Massimiliano Santoro, ceo Italy di Avolta (gruppo internazionale del travel retail e della ristorazione in viaggio di cui Autogrill fa parte). Un progetto d’eccellenza che ha dunque uno scopo anche culturale e che oggi prosegue con il lancio di Andria 1931, raccontando il legame profondo tra ricette, territori e storia, che, con la sua straordinaria ricchezza agroalimentare, rappresenta una delle espressioni più autentiche del made in Italy».