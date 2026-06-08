De Cecco rafforza la filiera agricola con l’acquisto di RossoGargano

Il gruppo De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di RossoGargano, azienda attiva nella produzione e trasformazione di pomodoro e conserve vegetali. L’operazione è stata comunicata dalla stessa società attraverso una nota ufficiale, nella quale si informa di aver sottoscritto un accordo vincolante con la società consortile agricola per azioni con sede a Foggia.

De Cecco ha acquisito RossoGargano

Un’operazione legata al rafforzamento della filiera

RossoGargano viene descritta come un operatore consolidato nel mercato italiano e già presente in alcuni dei principali mercati esteri del gruppo De Cecco. Secondo quanto riportato nella nota, l’acquisizione consentirà al gruppo di rafforzare il controllo diretto della filiera produttiva in un comparto considerato strategico, beneficiando anche di una struttura industriale e logistica aggiornata e supportata da tecnologie di recente introduzione. Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato alle autorizzazioni regolamentari previste e dovrebbe concludersi entro luglio 2026.

La visione industriale del gruppo

«Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto questo accordo con i soci di RossoGargano», ha dichiarato il presidente di De Cecco, Filippo Antonio De Cecco, sottolineando il valore strategico dell’operazione per il gruppo. Nel suo intervento, il presidente ha evidenziato come l’acquisizione si inserisca in un percorso di rafforzamento della filiera, con l’obiettivo di migliorare il controllo delle fasi produttive, dalla materia prima fino alla commercializzazione. «L’integrazione delle competenze di RossoGargano rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del gruppo», ha aggiunto, facendo riferimento anche alle prospettive di sviluppo industriale legate all’operazione.

Produzione e fatturato in crescita

Dopo l’integrazione della nuova realtà produttiva e l’avvio delle linee previste, il gruppo stima un incremento dei volumi complessivi, che dovrebbero passare da 2,7 milioni di quintali nel 2026 a 4,5 milioni nel 2027. Parallelamente, il fatturato complessivo è atteso in crescita da 740 milioni di euro nel 2026 fino a circa un miliardo di euro nel 2027. La nota evidenzia inoltre un piano di investimenti pari a 250 milioni di euro nel periodo 2025-2029, di cui una parte già realizzata.