Carlo Tampieri è stato eletto nuovo presidente di Assitol

Carlo Tampieri guiderà Assitol per il biennio. L'amministratore delegato di Tampieri Spa è stato nominato presidente dell'Associazione italiana dell'industria olearia, aderente a Federalimentare e Confindustria, raccogliendo il testimone di Palmino Poli, che dopo due anni alla guida dell'organizzazione assume il ruolo di past president con delega alle fiere e agli eventi.

Assitol cambia guida: Carlo Tampieri è il nuovo presidente

«Ringrazio chi mi ha preceduto perché è stato il primo a sostenere la mia candidatura - ha commentato il neoeletto - e sono felice per la fiducia che il Consiglio generale ha dimostrato nei miei confronti. Confido nella collaborazione di tutti i soci e con tutti i gruppi, per far crescere l'Associazione». Classe 1968, Tampieri, come detto, è amministratore delegato della Tampieri Spa, azienda di Faenza (Ra) attiva nella produzione di oli da semi e farine per uso zootecnico. Fa inoltre parte dei consigli di amministrazione di altre società del Gruppo Tampieri e conosce da vicino la realtà associativa di Assitol, nella quale ha ricoperto diversi incarichi nel corso degli anni. Dal 2004 al 2018 è stato vicepresidente dell'Associazione e, successivamente, ha guidato il Gruppo oli da semi, maturando un'esperienza che ora lo porta alla presidenza.

Nel delineare le priorità del suo mandato, Tampieri ha richiamato il lavoro svolto dall'Associazione negli ultimi anni e il ruolo di rappresentanza costruito nei confronti delle istituzioni. «Sento tutta la responsabilità del mio nuovo ruolo ma, al tempo stesso, ho profonda fiducia in questa associazione, che ha dimostrato, negli anni, la sua capacità di incidere sulle istituzioni, costruendo sinergie e impegnandosi su soluzioni concrete - ha ricordato Tampieri. Intendo proseguire su questa linea, partendo dai tantissimi risultati ottenuti, per rafforzare ulteriormente Assitol e i suoi gruppi, autentico motore della nostra organizzazione».

L'associazione, ricordiamo, rappresenta nel complesso un sistema che vale circa 20 miliardi di euro di fatturato e riunisce comparti diversi dell'agroalimentare. Oltre agli oli d'oliva e agli oli da semi, fanno parte di Assitol anche il settore bakery, con ingredientistica e lievito, e quello delle bioenergie. A questi si aggiungono i soci aggregati Assograssi, dedicato al rendering dei sottoprodotti della carne, e Assom, che rappresenta il comparto delle olive da mensa. Le imprese associate occupano, direttamente e attraverso l'indotto, oltre 10mila persone.

Proprio questa pluralità di comparti, secondo il nuovo presidente, rappresenta uno dei punti di forza dell'organizzazione e il terreno sul quale affrontare le principali sfide che attendono la filiera. «Siamo una galassia di settori, che si intersecano e si integrano - ha sottolineato il presidente - abbiamo visioni diverse, che in associazione trovano però la giusta sintesi quando si affrontano problemi comuni. Le sfide che abbiamo di fronte sono tante e complesse: l'energia, la sicurezza degli approvvigionamenti, la sostenibilità, la ricerca di personale qualificato. Ma è soltanto attraverso l'ascolto e il confronto con tutti che potremo definire una strategia comune e realizzarla. In questo modo, Assitol sarà davvero utile per le sue imprese».

Ad affiancare Tampieri nel nuovo mandato saranno i vicepresidenti Silvia Donnini (Carapelli Firenze Spa), Saverio Panico (Bunge Italia Spa), Mauro Fanin (Cereal Docks Spa) e Giuseppe Allocca (Vallé Italia). Entrano inoltre nel Consiglio Anna Cane (Carapelli Firenze Spa), Alessia Zucchi (Oleificio Zucchi Spa), Gianmaria Martini (Unigrà Spa), Pascal Pinson (Costa d'Oro Spa) e Gianmarco Laviola (Salov Spa). Marcello del Ferraro è stato infine nominato Delegato alla Presidenza per il biennio 2026-2027.