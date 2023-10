Sabato 21 ottobre, alle 17.30, lectio del Maestro d'olio Fausto Borella, presidente dell'Accademia Maestrod’olio e Maestrodivino, dal titolo "Olio Evo, profumi e sapori". Location d'eccezione il frantoio Buonamici, via Montebeni 11 a Fiesole. Introduce il giornalista Piero Ceccatelli. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana, dal comune di Fiesole e dall'Associazione nazionale Città dell'olio.

Al frantoio Buonamici di Fiesole lectio del maestro d'olio Fausto Borella

Critico enogastronomico, sommelier professionista e degustatore ufficiale, Borella è fondatore dell'Accademia Maestrod’olio, attraverso cui organizza eventi, workshop e degustazioni in Italia e all’estero per far comprendere il giusto abbinamento cibo-vino-olio. Al termine dell'incontro seguiranno bruschette con 'Olio Novo' e bollicine.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo email oleoturismo@buonamici.it o al 327-601485.

