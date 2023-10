Il Grana Padano protagonista a “Forme Cult” con degustazioni e abbinamenti

Dal 20 al 22 ottobre a Bergamo torna Forme Cult 2023, la manifestazione nata per valorizzare i prodotti locali attraverso degustazioni, laboratori e concorsi. Il Consorzio Grana Padano, la Dop più consumata al mondo, partecipa come main sponsor proponendo degustazioni e abbinamenti con le diverse stagionature di formaggio.

Il Consorzio del Grana Padano Dop main sponsor di Forme

Nel dettaglio il programma prevede in particolare una master class curata da un maestro assaggiatore Onaf-Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio e un sommelier Ais-Assocaiizone italiana sommelier, che si svolgerà sabato 21 ottobre, presso Piazza Vecchia a Bergamo, con Grana Padano Dop 12 mesi, Grana Padano Dop stagionato oltre 16 mesi, Grana Padano Dop stagionato riserva Oltre 20 mesi, Trentin Grana Dop, in abbinamento agli straordinari vini dei Consorzi di Lombardia di Ascovilo. Altre degustazioni in purezza saranno offerte durante il Red Party a sfondo benefico di sabato sera ed infine domenica 22 ottobre, a conclusione dello spettacolo "Parole al vino", sempre con Ascovilo, Grana Padano Dop accompagnerà i calici dei vini lombardi.

«Oltre 5 milioni e 200mila forme di formaggio l’anno e un record nel 2022 di export che ha raggiunto il 47% della produzione marchiata, non bastano a farci dimenticare chi siamo e da dove veniamo” - ha spiegato il direttore generale, Stefano Berni - anzi, più cresciamo e più si rafforza il legame con le nostre terre, perché il nostro formaggio è un elemento emblematico di questo territorio e il suo gusto inconfondibile racchiude anche i valori culturali e sociali dei luoghi dove nasce».

