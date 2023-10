Lo chef Daniel Canzian firma il nuovo panettone con albicocche arrosto MassaBon

Una sorprendente morbidezza, un gusto delicato e un aroma fruttato tutto da scoprire: questo è MassaBon, il nuovo panettone alle albicocche arrosto firmato dallo chef Daniel Canzian. Il classico dolce delle feste si aggiunge al già esistente MI.O, con Pasta di arance arrosto, il cui nome rimanda alla città dove nasce la ricetta originale del panettone, rivisitata dallo chef nel 2019 ed evolutasi ulteriormente nel tempo. Entrambi i prodotti possono essere assaggiati in anteprima tutti i sabati di novembre e il 2 dicembre durante gli speciali appuntamenti con “Le giornate del panettone”.

il panettone MassaBon dello chef Daniel Canzian

I due dolci, realizzati da Albertengo - azienda nota in Italia e all’estero per la produzione di grandi lievitati -, ben rappresentano la filosofia di Daniel Canzian, che coniuga tradizione, semplicità e raffinatezza, definendo una proposta contemporanea in continua evoluzione. MI.O e MassaBon, dal dialetto veneto “troppo buono”, sono infatti uno specchio della cucina di Daniel Canzian, attenta alle culture gastronomiche regionali.

A rendere unico il gusto ancora più fruttato di MassaBon sono i cubetti di albicocche arrosto racchiusi nell’alveolatura del panettone, che gli conferiscono un aroma fragrante e gradevole al palato. Oltre che al ristorante di Via Castelfidardo angolo San Marco, MI.O e MassaBon sono acquistabili dalla Boutique di Daniel Canzian - il rinnovato negozio online dello chef dove è possibile acquistare i prodotti iconici del ristorante, servizi ed esperienze - al prezzo di 35 euro.

