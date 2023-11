Mozzarella di bufala campana Dop, Raimondo confermato presidente del consorzio

Il consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela della Mozzarella di bufala campana Dop ha confermato Domenico Raimondo alla presidenza, optando per la continuità nella leadership. Nella recente seduta di insediamento del cda, eletto il 25 ottobre scorso, sono stati confermati anche altri vertici del consorzio. Silvia Mandara mantiene la carica di vicepresidente in rappresentanza dei trasformatori, mentre il ruolo di vicepresidente per gli allevatori è stato assegnato a Davide Letizia. Queste nomine sono valide per il prossimo triennio, mirando a fornire una guida stabile in un periodo storico ed economico complicato che minaccia la redditività del settore.

Domenico Raimondo confermato presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di bufala campana Dop

Il presidente Domenico Raimondo inizia il suo quinto mandato alla guida del consorzio, rappresentando la quarta generazione di maestri casari nella sua famiglia. Con 52 anni, originario di Bellizzi in provincia di Salerno, Raimondo è noto per la sua profonda passione per il mare, che rappresenta il suo rifugio nei momenti di pausa dai numerosi impegni. «Innanzitutto, desidero sinceramente ringraziare i consiglieri che hanno voluto di nuovo indicarmi alla presidenza. Continueremo a mettere in campo un bel gioco di squadra, con l'obiettivo di affrontare con determinazione e lungimiranza gli scenari che abbiamo di fronte» ha commenta Raimondo che poi ha aggiunto: «Il voto dei soci ha portato alla nascita di un cda fortemente caratterizzato dalla presenza di giovani, con 8 componenti su 11 che hanno un'età media di 37 anni. Un dato che rispecchia il passaggio generazionale che sta vivendo l'intera filiera. Proprio a questi giovani chiederò il massimo impegno e contributo di idee per costruire il consorzio del futuro».

