Olio d'oliva, continuano a crescere i prezzi nell'Ue

Nell'Unione europea, i prezzi dell'olio d'oliva hanno mostrato un'ascesa costante, registrando un aumento del 75% a settembre 2023 rispetto a gennaio 2021. Tra gennaio 2021 e gennaio 2022, si era già verificato un incremento dell'11%. I prezzi delle patate hanno seguito una tendenza simile, con un aumento del 53% tra gennaio 2021 e settembre 2023, raggiungendo un picco del +60% a giugno 2023. Questi dati sono stati riportati da Eurostat.

Continuano a salire i prezzi dell'olio d'oliva

In generale, secondo l'ufficio statistico dell'Unione europea, i prezzi dei prodotti alimentari sono in costante aumento, in seguito agli importanti incrementi registrati nel 2022. Tuttavia, per alcuni prodotti, si è osservato un aumento più contenuto nel secondo e terzo trimestre. Esempi includono l'aumento dei prezzi delle uova (+37%) e del burro (+27%), quest'ultimo dopo aver raggiunto un picco del +44% a dicembre 2022.

