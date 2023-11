Fao Schwarz, per Natale collezione di cioccolati firmati Da Vittorio Selection

Per il suo terzo Natale a Milano, Fao Schwarz ha voluto aggiungere un tocco di eccellenza made in Italy all'atmosfera magica del suo store di via Orefici 15 a Milano. Come? Con una collaborazione esclusiva con Da Vittorio Selection - la selezione di prodotti gourmand da regalare e regalarsi, firmata dalla famiglia Cerea, icona della ristorazione italiana d'eccellenza con il ristorante 3 stelle Michelin Da Vittorio di Brusaporto, Bg - che ha dato forma a una collezione speciale di tavolette di cioccolato realizzate ad hoc per Fao Schwarz.

I cioccolati di Fao Scwarz firmati Da Vittorio Selection

Ispirati dal mondo dei giocattoli del brand, i Maîtres Chocolatier di Da Vittorio Selection hanno realizzato delle tavolette speciali di cioccolato finissimo raffiguranti l'iconico orsetto e l'amato soldatino e, in omaggio al capoluogo lombardo, il Duomo. La selezione include anche una tavoletta Fao Schwarz, dei lollipop con vari soggetti con altri “grandi classici” come il razzo e la mongolfiera e tante golose pepite per soddisfare i gusti di tutti: nocciola, lampone, limone, pistacchio, noci pecan e tanto altro ancora.

La collezione firmata da Da Vittorio Selection è in vendita al piano 0 del negozio di Via Orefici fino ad esaurimento scorte. I golosi di tutte le età, ma non solo, saranno rapiti dall'allestimento raffinato e dalla proposta unica di questa collaborazione che offre momenti di piacere tutti da gustare e da regalare per uno shopping natalizio all'insegna della bontà. Inoltre, sabato 11 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00 Davide Comaschi - chocolate designer di fama internazionale e Campione del mondo 2013 al World Chocolate Masters, che collabora da anni con Da Vittorio - incanterà gli ospiti con un cooking show per presentare la collezione e personalizzerà anche le tavolette di cioccolato acquistate. Il Natale di FaoSchwarz 2023: magia, sorprese e, da oggi, tanto gusto da assaggiare ed esplorare.

© Riproduzione riservata