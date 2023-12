Molino Grassi a Sigep 2024 con il doppio degli appuntamenti e uno stand più grande

Sigep 2024 per Molino Grassi fa rima con evoluzione: un salto in avanti in termini di spazio - con uno stand più grande - e di appuntamenti, quasi raddoppiati. L'area al padiglione D5 stand 051 sarà infatti suddivisa in due blocchi, demo e produzione, animati da eventi paralleli che snoccioleranno tutti i prodotti firmati Molino Grassi in molteplici declinazioni, dolci e salate. Da un lato i momenti demo, dietro la conduzione attenta di Marco Valletta, andranno in una direzione più formativa e di infotainment; dall'altro la produzione vedrà preparare e sfornare diverse ricette, per toccare con mano e assaporare tutte le potenzialità tecniche e di resa delle farine Molino Grassi.

Molino Grassi a Sigep 2024 con tantissime novità

Al centro, infatti, le referenze del molino interpretate da tanti ospiti, tra cui chef Cristiano Tomei, il maestro Ampi Sandro Ferretti, Diego Vitagliano (miglior pizza al mondo nella 50 Top Pizza 2023), Ezio Marinato, grande esperto di panificazione. Non mancheranno gli interventi di Cristian Zaghini, Nicola Ascani, Pierluigi Sapiente ed Ezio Rocchi a scaldare le arene. Lato prodotto, grande spazio a La Pasticceria Bio, linea di farine tecniche per pasticceria ma tutte bio e da grano 100% italiano, vero unicum nel panorama molitorio, ma anche alla Linea Pizza e le innovative Napoletana e Romana, referenze di punta della gamma. Altrettanto sarà al centro la farina "Miracolo": unicità di sapori e profumi per riscoprire tradizionali metodi di lavorazione, valorizzando le produzioni di grano locale.

