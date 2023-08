Mozzarella di bufala, da colazione a cena: il consumo è sempre più all day

La mozzarella di bufala campana Dop sta guadagnando popolarità come alimento consumato "all day", con il 20% degli italiani, secondo un recente studio di Nomisma, che si mostra disposto a gustarla dalla colazione all'aperitivo con gli amici. La sua versatilità, sottolineata dal Consorzio di Tutela, amplifica le opportunità di consumo, tuttavia, ancora persistono numerosi equivoci da sfatare.

Sempre più all day il consumo della mozzarella di bufala campana Dop

Per esempio, molti non sono a conoscenza del fatto che la mozzarella di bufala campana Dop è facilmente digeribile, possiede un basso tenore di lattosio ed è una fonte eccellente di proteine ad alto valore biologico. Queste qualità sono accompagnate da un moderato apporto di grassi totali e acidi grassi saturi. Per quanto riguarda il colesterolo, la quantità contenuta è modesta: la percentuale non supera i 50/60 milligrammi per 100 grammi di prodotto, inferiore a quella presente nella carne e nelle uova. Con 280 kcal per 100 grammi, presenta inoltre un contenuto calorico inferiore rispetto ad altri tipi di formaggio.

