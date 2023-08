Gelati da passeggio? Sì, ma quelli firmati dal maestro Iginio Massari

Dolci da passeggio, gelati e sorbetti? Sì, ma firmati dal maestro Iginio Massari. Abbinamenti freschi e gustosi prendono forma in diverse tipologie di prodotto per rendere perfetto il momento di una merenda golosa o per concludere in dolcezza un pranzo o una cena a casa. «I dolci per l'estate generalmente sono base di frutta, ma questa stagione non è di certo un deterrente per chi predilige le preparazioni al cioccolato - racconta il maestro Iginio Massari - Presentiamo un'offerta capace come sempre di generare curiosità, ma soprattutto bontà e bellezza in mix di aromi e sapori che stimolano il piacere di consumare qualcosa da sogno e da ricordare nel tempo».

Iginio Massari Alta Pasticceria - Gelati Stecco - Fiordilatte e Caramello Salato

Eleganti nei loro vasi trasparenti e realizzati con canoni innovativi, i dolci da passeggio rappresentano i valori della tradizione e dell'innovazione che sapientemente si fondono nelle proposte di Iginio Massari Alta Pasticceria. Proposti in sei diverse interpretazioni, adatte ad accontentare la gola di tutti, i dolci da passeggio sono una soluzione ideale per accompagnare qualsiasi momento goloso della giornata. C'è l'intramontabile Tiramisù, ripensato per l'inedito formato, dove la mousse al mascarpone e caffè si abbina con un savoiardo inzuppato in una bagna al caffè 100% arabica e un dischetto di cioccolato fondente, spolverato con cacao. Classicità e originalità si incontrano nel Babà Esotico, realizzato con piccole sfere di babà, inzuppate con una bagna profumata al lime e rum, immerse in una gelèe al frutto della passione e ananas e accompagnate ad una cremosa mousse al cocco.

Un altro grande dolce rivisitato in chiave contemporanea è la Tarte Tatin, proposta in vaso con mele semi-candite, avvolte da un caramello aromatizzato alla vaniglia con scorza di limone, accompagnate da una panna leggermente zuccherata e da quadratini di sfoglia caramellata. E ancora: il dolce da passeggio al gusto Cheesecake al Lampone, un crumble di frolla con crema cheesecake aromatizzata alla vaniglia e gelèe di lamponi. Infine, per chi predilige i gusti aciduli, ci sono le versioni allo Yogurt e Lampone oppure Yogurt Arancia Amara: una leggera mousse allo yogurt si unisce ad una confettura di lamponi o arance amare con granola artigianale, a base di fiocchi d'avena e di frutta a guscio tostata, e miele d'acacia. «Quella dei dolci da passeggio è stata una sfida stimolante - racconta Nicola Massari -. La realizzazione ha imposto una rivoluzione dei canoni estetici e una rivisitazione a livello tecnico dei dolci più classici con un duplice obiettivo: ingolosire e appagare vista e gusto, spostando il momento del consumo dalla tavola a qualunque altro posto».

Il maestro Iginio Massari

Sono nove, invece, i gusti dei gelati su stecco di Iginio Massari Alta Pasticceria, frutto della selezione di materie prime di altissima qualità sapientemente combinate dalla famiglia Massari in abbinamento di gusto sorprendenti: Cheesecake al Lampone, Biancomangiare e Passion Fruit, Cioccolato 70% e Cacao Nero, Fior di Latte, Fior di latte e Caramello Salato, Pistacchio e Fragola, Nocciola e Bergamotto, Crema Limone e Yuzu, Zabaione. A queste proposte si affiancano i gelati biscotto in tre diversi gusti: Crema Pasticciera, Caffè e Strudel. Arricchiscono l'offerta estiva i sorbetti su stecco proposti in cinque gusti all'insegna della freschezza e della combinazione di frutta di prima qualità: Lampone e Ananas, Passion Fruit, Limone e Yuzu, Fragoline di Bosco e Ananas, Limone e Basilico.

Infine, tra le novità ci sono i gelati in barattolo, realizzati in un comodo formato e ideali per gustare anche a casa un prodotto sempre equilibrato nel gusto e nella consistenza. Sono cinque i gusti disponibili in questo formato: cioccolato fondente, crema pasticcera, nocciola, pistacchio e zabaione. Tutti i prodotti dell'offerta estiva 2023 di Iginio Massari Alta Pasticceria sono disponibili presso le pasticcerie di Brescia, Milano, Torino, Verona e Firenze e nei pop-up store di Stazione Milano Centrale, Stazione Bologna Centrale, Stazione Roma Tiburtina, Stazione Genova Brignole, Stazione Venezia Mestre, Stazione Venezia Santa Lucia, Pesaro presso Ratti Boutique, Stazione Verona Porta Nuova, Reggio Emilia presso Il Mercato, Stazione Napoli Centrale. Aperti durante tutto il mese d'agosto.

