Philadelphia è main partner della Federazione Italiana Cuochi

Philadelphia Professional, brand del gruppo Mondelez International e iconico formaggio fresco lanciato in Italia nel 1971, diventa main partner della Federazione Italiana Cuochi (Fic) - la più grande associazione di cuochi professionisti d’Italia che conta 16.000 associati, suddivisi in 97 delegazioni provinciali, 20 unioni regionali e 14 delegazioni estere.

Dopo l’ufficializzazione della prestigiosa collaborazione - avvenuta in occasione dei Campionati della Cucina Italiana 2023 - Philadelphia Professional consolida ulteriormente la partnership annunciando il lancio del primo Campionato Italiano di Cheesecake.

Philadelphia Professional

Le fasi finali della golosa competizione - che vedranno protagonista l’inconfondibile cremosità di Philadelphia Professional - si terranno il 16 Ottobre in occasione della rinomata fiera HostMilano (Padiglione 1, stand Fic U21 V22). Le selezioni regionali, che hanno visto coinvolti gli chef associati alla Federazione Italiana Cuochi, hanno eletto i migliori dieci chef - di cui 6 nella categoria Senior e 4 nella categoria Junior - che gareggeranno nella fase finale del Campionato per vincere l’ambito titolo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della Federazione (Facebook e YouTube).

«Siamo orgogliosi di annunciare che questo ambizioso progetto - nato dalla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi - sia diventato realtà. Da oggi la cheesecake diventa il cuore di un’irresistibile competizione tra professionisti e il nostro iconico Philadelphia, con la sua inconfondibile cremosità e freschezza, rappresenta l’ingrediente perfetto per realizzare deliziose ricette tradizionali e inedite varianti», ha dichiarato Marco Baroni, Marketing Philadelphia Italia. «Il primo Campionato Italiano di Cheesecake ci darà l’opportunità di promuovere il nostro brand all’interno di un contesto autorevole e riconosciuto, illustrando il valore tecnico e qualitativo di un prodotto immancabile nelle cucine dei migliori professionisti dell’Horeca».

La finale del campionato italiano di cheesecake sarà il palcoscenico ideale per presentare il nuovo design del packaging del prodotto di punta Philadelphia Professional da 1,65 kg - realizzato in esclusiva per il mercato italiano. La grafica aggiornata vanterà il certificato di qualità “approvato dalla Fic”. Inoltre è presente un pratico Qr Code che rimanda a golose ricette nelle diverse occasioni di consumo, iniziative del brand e suggerimenti tecnici che mettono in risalto la qualità di Philadelphia Professional.

