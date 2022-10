Confezioni sostenibili e Cordon Bleu Bio, le novità di Fileni

La salute delle persone guida tutta l’attività dell’azienda Fileni che per questo si impegna ogni giorno nella ricerca di soluzioni che migliorino la produzione, per offrire prodotti genuini e di qualità.

Dal 24 ottobre i prodotti della linea Croccanti e Veloci, sono realizzati con carne di pollo allevato senza uso di antibiotici e privi di olio di palma, avranno un nuovo look! Il nuovo pack sarà in plastica riciclabile e con il 50% di plastica riciclata cioè raccolta, trasformata e rigenerata. Grazie al nuovo pack, il prodotto avrà una visibilità maggiore e – in etichetta – sarà chiaramente indicato il riferimento all’allevamento antibiotic free, oltreché la percentuale di plastica riciclata utilizzata per la produzione della confezione.

Il rispetto degli animali e il loro benessere è una scelta e per questo i polli Fileni crescono in allevamenti dove vengono applicate le migliori pratiche per mantenerli sani senza ricorrere all’utilizzo di antibiotici. Questo avviene anche per le due grandi novità che troverete, sempre dal 24 ottobre, nei supermercati: la cotoletta suprema arriva ad arricchire la linea dei “Croccanti e veloci” e il nuovo gustosissimo Cordon Bleu Bio!

La cotoletta suprema!

Non sono semplici cotolette: sono stati selezionati per il consumatore solo i migliori filetti di pollo lavorati in modo tale da lasciarne inalterato gusto e consistenza. Mangiando la Cotoletta Suprema potrete assaporare il gusto e la delicatezza del vero petto di pollo panato e fritto a regola d’arte.

La gamma Fileni Bio si arricchisce col Cordon Bleu!

Il Cordon Bleu biologico firmato Fileni è una novità assoluta nella gamma Panati Fileni Bio che coniuga il gusto, il benessere e la sostenibilità. Due strati di tenero impasto di pollo con un ripieno di formaggio, mozzarella e cotto di pollo avvolto da panatura croccante. Ideale per chi vuole portare in tavola la massima qualità di ingredienti biologici garantiti e certificati facendo attenzione a salute e benessere.

