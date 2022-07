Prosciutto di Carpegna rinnova la partnership con Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro

Prosciutto di Carpegna, fra le eccellenze Dop del Gruppo Fratelli Beretta, ha annunciato oggi in occasione della conferenza stampa alla Villa Cattani Stuart di Pesaro, il rinnovo per il quarto anno consecutivo del rapporto di collaborazione come Title Sponsor con la Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro, storica squadra di basket marchigiana.



Il percorso di valorizzazione di Prosciutto di Carpegna, prosciutto crudo di eccellenza della tradizione gastronomica marchigiana, intrapreso da Gruppo Fratelli Beretta prosegue con coerenza e determinazione al fianco della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nell’anno del ritorno del Coach Jasmin Repeša, a conferma dell’impegno dell’azienda nel mondo dello sport.



Dal 1986 lo sport costituisce un elemento di punta della strategia di comunicazione del Gruppo, espresso negli anni con oltre 15 sponsorizzazioni calcistiche, 7 presenze nell’automobilismo e ben 11 sponsorizzazioni pensate per sostenere altre discipline sportive minori.



Ad avvicinare l’azienda alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è la forte passione per il basket italiano sentita dai membri della Famiglia Beretta, che hanno trovato nel management e in tutto il team della squadra marchigiana la massima espressione di un’intesa solida e della condivisione di valori e obiettivi.

«Siamo orgogliosi di portare avanti il progetto di sponsorizzazione con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e di confermare il nostro impegno nella stagione che vede il ritorno del coach Jasmin Repeša –dichiara– La VL è una squadra che ha scritto pagine indimenticabili del basket italiano e che, proprio come il Gruppo Beretta, è sinonimo di tradizione, passione e di forte legame con il territorio. Tutti elementi che caratterizzano il nostro lavoro nel preservare e valorizzare nel mondo un’eccellenza della salumeria italiana dal gusto senza tempo come Prosciutto di Carpegna».

Il Presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa esprime soddisfazione per il ritorno di Coach Repeša sulla panchina biancorossa: «Per noi ancora una volta è motivo di grande orgoglio il legame che prosegue ormai da anni con Prosciutto di Carpegna e che porterà questo brand sui parquet del massimo campionato per un’altra stagione che ci auguriamo ricca di successi. Ringraziamo la Famiglia Beretta per la fiducia accordataci e siamo pronti a vivere questa nuova annata».



Coach Jasmin Repeša è entusiasta per questa nuova esperienza che lo attende alla guida della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: «Ringrazio tutti per questa nuova opportunità; avevo un grande desiderio di tornare qui dato che qui nei miei confronti c’è stata un’accoglienza come mai mi era capitato in carriera. Ci attende una stagione impegnativa dopo un’annata ricca di soddisfazioni: tutti noi puntiamo a fare anche meglio rispetto al 2020/2021».



Il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci afferma: «Il nostro auspicio è quello di vedere una Vitrifrigo Arena piena di tifosi. Coach Repeša ha deciso di tornare qui anche per contribuire alla crescita della società. Abbiamo obiettivi ambiziosi, un grande applauso va ad Andrea e alla Famiglia Beretta formata da persone molto serie che continuano a essere Main Sponsor del nostro club. Per noi è motivo di grande soddisfazione, ci sono tutte le carte in regola per ritrovare il notevole entusiasmo respirato negli scorsi mesi».

© Riproduzione riservata