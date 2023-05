Eurovo, nuova linea di prodotti hi-protein per il marchio ProUp

Esattamente un anno fa Gruppo Eurovo, azienda da 70 anni specialista nella produzione di uova e ovoprodotti, rivoluzionava gli scaffali del performance food con ProUp: la prima bevanda proteica senza latte per il mercato italiano, ottenuta dalle proteine naturali dell’albume d’uovo e disponibile in quattro sfiziosi gusti. Oggi, dopo il successo di questo prodotto, il Gruppo arriva sul mercato con altre novità dedicate a chi vuole mantenere uno stile di vita sano e attivo: il Pancake alto proteico, per partire con una sana colazione, le gustose barrette crunchy da gustare in ogni momento della giornata, le uova sode, pratiche e già sgusciate e l’albume da conservare a temperatura ambiente, che permette di avere per 6 mesi 100 gr di proteine naturali in dispensa.

Le Crunchy Bar di ProUp nelle versioni Arachidi, Mandorle+cacao, Nocciole e Mandorle+cocco

«Siamo proiettati al miglioramento continuo e riserviamo grande importanza al settore della Ricerca & Sviluppo per poter offrire ai nostri target una scelta sempre più funzionale. Grazie a questo approccio, siamo riusciti ad inserirci in un segmento per noi completamente nuovo e a continuare a crescere in questa direzione. Quella dell’hi-protein è una sfida. Abbiamo deciso di scommetterci e siamo riusciti a portare una ventata di innovazione con una gamma che coprisse i principali momenti di consumo e interpretasse le tendenze alimentari delle nuove generazioni, che sono sempre più attente alla forma fisica e al benessere generale» afferma Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

Pensati per accompagnare in ogni momento della giornata gli sportivi, gli amanti del fitness, ma anche chi vuole migliorare il proprio benessere fisico e mentale attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, i prodotti ProUp sono un modo tutto nuovo per integrare le proteine nei propri pasti. Inoltre, vanno ad abbracciare i gusti e le esigenze alimentari di tutti, in particolare chi non può includere il latte o il lattosio nella propria dieta.

Le uova sode del marchio ProUp 1/3 I pancacke proteici di ProUp 2/3 L'albume del marchio ProUp 3/3 Previous Next

«Le preziose proprietà dell’uovo lo rendono l’ingrediente perfetto per ricette dedicate agli amanti del fitness e della vita salutare. È ricco di minerali e vitamine che concorrono al regolare funzionamento del metabolismo, ma soprattutto è ritenuto una delle migliori fonti alimentari di proteine di alta qualità: ogni uovo ne apporta infatti più di 6g, oltre il 10% delle necessità giornaliere. Rispetto alle altre fonti proteiche come carne, latte, legumi e cereali, l’uovo vanta infatti qualità superiori in relazione alle proteine disponibili e digeribili, ha un minor apporto calorico e agevola il senso di sazietà attenuando l’appetito. Le proteine dell’albume hanno inoltre elevate quantità di aminoacidi ramificati (BCAA) quali leucina, isoleucina e valina che migliorano la risposta dell’organismo all’affaticamento muscolare e sono pertanto indicate al sostentamento dello sportivo» afferma Iader Fabbri, Nutrizionista e Divulgatore scientifico.

Una soluzione che sa anche parlare ad un target ampio, perché la bontà finalmente si coniuga con il benessere. I prodotti ProUp sono infatti studiati per unire alle proprietà delle proteine un gusto irresistibile, diventando la risposta ideale per chi ha bisogno di affrontare le sfide quotidiane con un boost di proteine, senza però rinunciare al piacere di un buono snack o di una buona colazione. Anche le consistenze, dalla croccantezza delle barrette alla morbidezza del pancake, sono un aspetto che è stato studiato con attenzione e che porta la gamma ProUp a distinguersi dalla maggior parte dei prodotti per sportivi.

Eurovo

Via Mensa, 3, 48022 Santa Maria in Fabriago (Ra)

Tel 0542 485111

© Riproduzione riservata