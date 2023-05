Novità per Assocarni, l’Associazione delle carni aderente a Confindustria, che ha eletto il presidente Serafino Cremonini e la squadra di presidenza per il periodo 2023-2025.

Serafino Cremonini presidente di Assocarni

In particolare, sono stati eletti: Serafino Cremonini, di Inalca S.p.A Presidente dell’Associazione; mentre sono stati eletti Vice presidenti con delega: Elena Angiolini Massironi delega al settore Pmi di trasformazione – Massironi Carni Srl; Piero Camilli delega al settore Ovino – I.L.C.O. Srl; Giampiero Carozza delega al settore Pollame – Ges.Co Sca Gruppo Amadori; Paulo De Waal delega al settore Vitelli carne bianca – Zoogamma Spa; Claudio Formento delega al settore Bovini da carne – M.E.C. Spa; Antonio Montanari delega al settore Filiere produttive – Martini Alimentari Srl; Claudio Palladi delega al settore Commercio estero – Rigamonti Salumificio Spa. Il neo presidente ha inoltre nominato Consigliere delegato per i rapporti internazionali Marta Caprioli di Inalca S.p.A.

Nel ringraziare per la fiducia, il presidente Serafino Cremonini ha assicurato agli associati l’impegno per garantire la massima partecipazione della base associativa attraverso la creazione di sezioni merceologiche nelle quali i soci potranno costantemente confrontarsi sulle tematiche del proprio settore. Il presidente eletto confida che la riorganizzazione renderà l’associazione più efficiente «in un momento di grandi sfide che bisogna saper cogliere, puntando sempre più su un modello di filiera integrata e di produzione sostenibile e distintiva».

© Riproduzione riservata