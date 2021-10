No-green pass, il "re" dei biscotti Gentilini: non tolleriamo furbate

Anche il regno del biscotto deve fare i conti con i dipendenti no-vax. A raccontarlo all'Ansa è Paolo Gentilini, presidente e amministratore delegato dell'omonima azienda romana leader nella produzione di biscotti: «Su 80 dipendenti oltre il 10% non ha il Green pass. Sono molto preoccupato per quello che accadrà il 15».

I famosi biscotti Gentilini

A preoccupare il "re" dei biscotti è soprattutto la frangia degli «irriducibili» - come li chiama lo stesso Gentilini - ovvero persone contrarie al vaccino ma anche ai tamponi perché inevitabilmente pesano sulle tasche dei lavoratori. «Ho cercato di parlarci e di convincerli - spiega - ma non c'è stato nulla da fare. A oggi qualcuno si è messo in ferie ed altri invece sono in malattia. Non so come andrà a finire questa storia». La produzione non dovrebbe comunque risentirne, ma il rischio di ricevere certificati medici o copiose richieste di ferie appare più che concreto.

La storica azienda romana, peraltro, non ha mai preso in considerazione la possibilità di contribuire alla spesa per i tamponi. «A questo non abbiamo mai pensato, e non credo sia affatto giusto. Chi non vuole fare il vaccino si paga da solo il costo dei tamponi. Spero che da domani non ci si inventi qualche furbata per scampare ai controlli, anche perché noi siamo pronti a sospendere chi contravverà alle regole con conseguente denuncia, come previsto dalla normativa», ha concluso Gentilini.

