Christmas Capsule Collection Valrhona, il regalo di Natale perfetto per chi ama il cioccolato

Fuori, nella neve, simpatici animali camminano senza far rumore mentre i bambini giocano. Nel cuore dello chalet, l’abete si veste delle sue più belle decorazioni non lontano dal crepitio del camino. Dalla finestra, si intravede un panorama eccezionale sulle montagne e i boschi innevati. Questa dolce atmosfera di fine giornata ci invita ad assaporare una generosa merenda al cioccolato.

È in questo meraviglioso paesaggio che Valrhona ha immaginato la sua nuova collezione per le feste di fine anno 2022, svelando pregiati cioccolati dagli aromi delicati. Una promessa di momenti di condivisione, piacere e golosità. Un universo immaginato in collaborazione con l’artista Benjamin Flouw, che ha voluto enfatizzare il contrasto tra il freddo dell’inverno, il blu del ghiaccio, le linee rette, gli angoli acuti e un’atmosfera più calorosa. Il tutto colorato da sfumature leggere tendenti all’arancione e al rosa, con forme più rotonde. L’artista ha inoltre voluto trasmettere la sensazione confortante di una casa calda e accogliente dopo una lunga giornata trascorsa in montagna, le passeggiate nel bosco e i giochi sulla neve.

Collezione di cioccolati fini Valrhona Natale 2022 in edizione limitata

L'Astuccio le dolcezze di Natale

Le dolcezze di Natale sono declinate in tre ricette: cioccolato fondente Caraïbe, cioccolato al latte Caramélia e Blond Dulcey. Un assortimento goloso e giocoso che delizierà tutta la famiglia.

Preparato per cioccolata calda

Non c’è niente come il sapore unico di questo preparato per cioccolata calda Kalingo pura origine Grenada per aggiungere un tocco di dolcezza in un pomeriggio invernale. Un cioccolato fondente con il 65% di cacao, caratterizzato da note fruttate e vanigliate e che piacerà a grandi e piccini!



Cofanetto “Collezione Natale”

Un cofanetto natalizio da offrire o da assaporare davanti al caminetto: una nuova selezione golosa di cioccolati fini fondenti, al latte e bianchi, dalle note aromatiche uniche: crème caramel, ganache alla menta, ganache Jivara, pralinato Ivoire e ganache al ribes nero

Cofanetto “I Tartufi”

Valrhona propone questo classico delle feste di fine anno in tre gustose ricette: Grand Cru Guanaja – fondente, Grand Cru Tanariva – al latte e Dulcey pralinato. Una selezione raffinata e originale in un cofanetto colorato e innevato.

Calendario dell'avvento “24 Giorni di Golosità”

Per aspettare il Natale, Valrhona ha immaginato un assortimento dei suoi cioccolati più golosi. Una deliziosa sorpresa da scoprire ogni giorno: Mandorle e nocciole ricoperte di cioccolato al latte o Dulcey, Croustibilles al cioccolato fondente o al lampone, golosità fondenti Caraïbe o Dulcey, pralinato mandorla e nocciola/frutta croccante, carré al latte Jivara, mini tavoletta fondente Caraïbe.

Il cofanetto Collezione Natale e il cofanetto I Tartufi

Il Ballottin

Un delizioso ballotin di cioccolati fini con una carta da regalo festosa ed elegante. Un variegato assortimento di ganache, pralinati, scorze d’arancia candite e tante altre sorprese al cioccolato!

Idea regalo - La box da pasticciere

Un kit unico per delle creazioni degne di un professionista con i consigli di Bastien Girard, Campione del Mondo di Pasticceria 2017, per una ricetta festiva e invernale: la “Tarte Intense”.

Ingredienti di alta qualità utilizzati dai maestri pasticcieri Valrhona, il cioccolato scelto dai maestri pasticcieri dal 1922, si associa a due marchi di Valrhona Selection dai valori comuni (impegnati per la produzione sostenibile), al fine di offrire un assortimento di prodotti di alta qualità: noci pecan Sosa e baccelli di vaniglia bio del Madagascar Norohy.

La box contiene anche una spatola, utensile essenziale in pasticceria. Una box per creazioni all’insegna della golosità Tutti i prodotti inclusi nella confezione vi permettono di ricreare più volte la ricetta: pratico per gruppi di persone o per deliziare i amici a Capodanno (dopo aver conquistato tutta la famiglia a Natale)! Questa è anche l’occasione per realizzare altre creazioni grazie alle numerose ricette disponibili sul sito

www.valrhona-collection.it

© Riproduzione riservata