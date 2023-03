Gelato artigianale, in Europa il giro d'affari è di 9,8 miliardi di euro

Il 24 marzo è una data importantissima per i golosi e i gourmet di tutta Europa: si celebra infatti l'undicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Tantissimi gli eventi gli incontri e le iniziative volte a diffondere la cultura del gelato artigianale, la promozione del sapere artigiano e lo sviluppo della tradizione gastronomica del settore di questo prodotto alimentare così importante da essere l’unico cui sia stato dedicato un francobollo.

È di 9.8 miliardi di euro il fatturato del gelato artigianale in Europa

Una particolarità del “Gelato Day” è il “Gusto dell’Anno” iniziativa nata nel 2015 secondo la quale ogni anno uno dei Paesi aderenti, in ordine alfabetico, ha l’opportunità di preparare un nuovo gusto basato su un prodotto tradizionale: è l’austriaco “Apfelstrudel” a celebrare questa XI Edizione, un gelato squisito a base bianca con polpa di mela aromatizzata con rum e olio di limone, una spolverata di cannella e uvetta e pan grattato. Questa delizia sarà offerta ai clienti da tutte le gelaterie aderenti in Italia e in Europa nella sua ricetta originale o in creative varianti; tra di esse anche le eccellenze premiate dalla Guida Gelaterie d’Italia 2023 di Gambero Rosso, partner di questa undicesima edizione del Gelato Day.

Gli eventi in programma sono stati presentati ufficialmente presso la Casa dell'Aviatore a Roma da Domenico Belmonte, Presidente di Artglace, Claudio Pica, Segretario Generale dell’Associazione Italiana Gelatieri, Marco Cavedagni presidente di Acomag, Roberto Leardini Presidente Gruppo Prodotti per Gelato di Unione Italiana Food e Ferdinando Buonocore, Presidente del Comitato Gelatieri Campani. Una curiosità: durante l’incontro stampa Sandro Pappalardo, membro del CDA dell’Enit, ha dato l’adesione dell’Agenzia alla Giornata Internazionale.

“Gelato a Primavera” è la storica manifestazione dell’Associazione Italiana Gelatieri che regala un cono agli alunni delle scuole elementari e materne nella gelateria vicina alla loro scuola. Nata nel 1986 coinvolge i gelatieri di tutta Italia e si tiene quest’anno nella settimana dal 18 al 22 aprile. Il 22 marzo la Giornata Europea del Gelato Artigianale sarà presentata a Bruxelles, a cura dell’Europarlamentare Simona Baldassarre, nella sede del Parlamento Europeo. Le celebrazioni proseguiranno il 23 marzo a Venezia dove saranno premiate le storiche Gelaterie Venete durante un evento all’Hotel Ca’ Sagredo in Campo Santa Sofia promosso da Longarone Fiere Dolomiti, VenicePromex e Regione Veneto. Il 26 marzo i gelatieri bellunesi offriranno un gelato a tutti i turisti e i valligiani della Capanna Ra Valles, a 2.475 metri d’altezza, durante l’evento “Non è mai troppo freddo per un gelato!”. Dal 1° marzo al 31 ottobre nelle scuole i maestri gelatieri terranno dei corsi di informazione al termine dei quali i ragazzi risponderanno, in forma anonima, ad un questionario che offrirà uno spaccato sulle tendenze alimentari nelle nuove generazioni.

Uno scatto dell'incontro

Da fine marzo al 31 agosto nelle sale cinematografiche (e successivamente sulle reti Mediaset) sarà proiettato un film che vede come protagonista il gelato e tra gli attori presidente di Artglace Domenico Belmonte. Il 17 aprile ci sarà un incontro all’Ambasciata italiana a Vienna, durante il quale il gelato all’Apfelstrudel sarà mantecato in loco alla maniera tradizionale con macchine d’epoca. Nei giorni successivi in cinque gelaterie italiane a Vienna i gelatieri Zoldani «de na ota» presenteranno la tradizione del gelato artigianale italiano. Il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, si potrà degustare il Gusto dell’Anno presso l’Ambasciata italiana a Berlino. Domenica 1 ottobre al Parco Archeologico di Paestum, il Comitato Gelatieri Campani e la Fondazione Telethon, cui sarà devoluto l’intero incasso, organizzano la manifestazione “Correre per la ricerca tra Gelato e Storia”. Una chicca: durante l’evento decine di mongolfiere sorvoleranno il Parco Archeologico.

Il gelato artigianale conta solo in Europa 65mila punti vendita, 300 mila addetti, 9,8 miliardi di fatturato; l’Italia vanta un fatturato totale di 2,7 miliardi e un 20% dei consumi movimentati dai turisti stranieri. «Con la giornata odierna si apre a tutti gli effetti la stagione del gelato artigianale, ha commentato Domenico Belmonte, Presidente di Artglace. Grazie all’intervento e alla sentita partecipazione dei principali volti della filiera in Italia, il cui supporto è fondamentale per proseguire in un percorso di crescita confermato dai numeri - in Italia e all’estero - siamo lieti di poter condividere con professionisti e appassionati di tutta Italia e Europa le numerose iniziative che animeranno la Giornata Europea del Gelato Artigianale, all’insegna della qualità, della condivisione e del sapere artigiano».

«Per il gelato artigianale italiano si apre una stagione ricca di eventi. Iniziative volte alla promozione e alla diffusione di un prodotto che rappresenta a pieno titolo una tra le eccellenze del nostro Made in Italy. Manifestazioni come il “Gelato Day” e il “Gelato a Primavera” confermano l’impegno della filiera per la valorizzazione del gelato italiano» ha spiegato Claudio Pica, Segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri (AIG). Accanto ai suoi ideatori, Longarone Fiere e Artglace - Confederazione delle Associazioni dei Gelatieri Artigiani della Comunità Europea, il Gelato Day vede come partner dell’edizione 2023: ACOMAG - Associazione Nazionale Costruttori Macchine Arredamenti Attrezzature per Gelato, Associazione Italiana Gelatieri, CNA, Comitato Gelatieri Campani, Confartigianato, Conpait Gelato – Confederazione Pasticceri Italiani, Federazione Italiana Gelatieri, G.A. - Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di produzione propria, G.A.T. – Gelatieri Artigianali del Triveneto, Ilgelatoartigianale.info, Maestri della Gelateria Italiana, SIGEP - Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group.

Supportano la Giornata inoltre gli Accademici del gelato “Contaminazioni Stellate”, «Maestri della gelateria Italiana», «I Magnifici del gelato» e «Oltre il gusto», CNA, Confartigianato, Federazione Italiana Gelatieri, Carpigiani Challenge, G.A.T. Gelatieri Artigiani del Triveneto, Gelato Veneto e Gelato Festival World Masters.

Di Paola Scarsi

© Riproduzione riservata