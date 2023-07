Tiramisù World Cup, aperte le candidature per entrare nella giuria popolare

Un'opportunità unica attende gli amanti del tiramisù di tutto il mondo: diventare giudici della prestigiosa Tiramisù World Cup, la competizione dedicata a celebrare la ricetta italiana più amata al cucchiaio. Durante la fase delle selezioni, prevista per il 6 e 7 ottobre, i membri della giuria popolare avranno il privilegio di assaggiare centinaia di Tiramisù preparati da "chef" appassionati, rigorosamente non professionisti, che si contenderanno l'accesso alle semifinali.

Al via selezione per la giuria popolare per la Tiramisù World Cup

L'evento, organizzato dalla Twissen in collaborazione con La Cucina Italiana, media partner dell'iniziativa, è una celebrazione della creatività culinaria, dando la possibilità ai partecipanti di cimentarsi nella preparazione del Tiramisù secondo la ricetta tradizionale o di dar prova di ingegno creando nuove varianti di questo delizioso dessert.

Per ottenere il ruolo di giudice nella competizione, gli interessati dovranno sottoporsi a un test online sul sito ufficiale www.tiramisuworldcup.com. Composto da 15 domande, il test coprirà la storia del Tiramisù e il regolamento della gara, includendo casi concreti che potrebbero verificarsi durante l'evento. I candidati con il punteggio più alto e il minor tempo di risposta avranno la possibilità di entrare a far parte della giuria.

I partecipanti selezionati saranno assegnati a una delle due categorie di gara: la ricetta originale del dolce al cucchiaio, che prevede l'utilizzo di zucchero, uova, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao, oppure la categoria creativa, nella quale si potranno aggiungere fino a tre ingredienti o sostituire il biscotto tradizionale.

© Riproduzione riservata