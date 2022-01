Giornata mondiale della Pizza, Molino Cosma lancia la pizza veneta

Il 17 gennaio 2022 si celebra la Giornata mondiale della Pizza, divenuta dal 2017 Patrimonio immateriale dell’Unesco.

Molino Cosma, in occasione di questa giornata “speciale”, lancia la Pizza Veneta con protagonista la sua “Farina 100% Veneta”, ultima novità dell’azienda padovana. Questa farina viene infatti certificata all’interno della Regione Veneto secondo gli standard ISO 2205 per l’intera filiera: dalla semina alla raccolta, sino alla macinatura.

La Pizza Veneta è preparata con ingredienti scelti tra le eccellenze del paniere agro-alimentare regionale, come il Radicchio tardivo di Treviso, il formaggio Asiago dolce, l’Olio extravergine d’oliva del Garda e la tradizionale salsiccia Luganega.

«Con la linea “Farina 100% Veneta” e la sua filiera certificata abbiamo posto molta attenzione alla territorialità e alla qualità della produzione molitoria – sottolinea Marta Cosma, direttore commerciale di Molino Cosma – non poteva quindi mancare, in occasione della Giornata mondiale della Pizza, anche la creazione di una gustosa Pizza Veneta in grado di esaltare le migliori espressioni dell’agro-alimentare veneto».

© Riproduzione riservata