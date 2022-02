Gruppo Lo Conte mostra lo spirito solidale con donazioni ai bisognosi

Continua l’impegno del Gruppo Lo Conte sul fronte della responsabilità sociale, a conferma della sua costante attenzione alle esigenze e ai bisogni di una società messa dura prova dalla crisi economica e dal perdurare della pandemia, con tutte le sue ricadute sul sistema sanitario nazionale e sulla prevenzione e cura di molte patologie non virali.



L’emergenza sociale legata alla “nuova povertà” e la ricerca scientifica in oncologia sono le due aree che il Gruppo Lo Conte ha considerato prioritarie in questo 2022 e su cui ha deciso di impegnarsi direttamente, per dare il suo contributo concreto e mostrare nei fatti la sua vicinanza agli italiani. Per questo il gruppo campano ha deciso di sostenere economicamente due importanti progetti.



Tramite la sua azienda Molino Vigevano 1936, il Gruppo Lo Conte ha fatto una donazione alla onlus Pane Quotidiano, che a Milano assicura cibo alle fasce più povere e bisognose della popolazione, e che è arrivata oggi a fornire razioni alimentari a oltre 3mila persone al giorno.



Non di solo pane vive l’uomo. Per questo il Gruppo Lo Conte ha deciso di sostenere la Fondazione Grade, che dal 1989 finanzia le attività di ricerca scientifica e clinica dell’AUSL-IRCSS Cancer Center di Reggio Emilia per migliorare diagnosi e terapie oncologiche. La donazione realizzata dal Gruppo Lo Conte servirà alla Fondazione Grade per proseguire gli studi dedicati alla cura dei linfomi, patologie oncologiche che ogni anno colpiscono migliaia di persone.

