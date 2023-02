Lesaffre apre Baking Center Academy per i professionisti dell'arte bianca

Lesaffre Italia, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica inaugura quest’anno Baking Center Academy, il progetto di formazione e aggiornamento riservato ai professionisti dell’arte bianca.

Sette eventi gratuiti organizzati nell’arco del 2023, tenuti dal team Baking Center di Sissa Trecasali in provincia di Parma, centro di eccellenza in materia di panificazione e formulazione di nuovi ingredienti. Tutti gli appuntamenti, della durata di una giornata, prevedono una parte teorica e un momento pratico di “mani in pasta” con il coinvolgimento di tutti i partecipanti. Si comincia martedì 21 febbraio con il primo appuntamento dal titolo “Come ottimizzare la produzione”.

Christophe Carlo

Christophe Carlo, Baking Center Manager Lesaffre Italia, illustrerà tecniche e prodotti per alleggerire il peso della produzione, contribuendo a ridurre il lavoro notturno. Grazie all’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni l’attività del panificatore è meno faticosa rispetto al passato, ma il lavoro notturno continua a essere considerato da molti artigiani un sacrificio e soprattutto a rappresentare spesso per le nuove generazioni un ostacolo nella scelta della professione. L’incontro affronterà un altro tema centrale per l’artigiano e per l’operatore del settore food in generale, la lotta agli sprechi di prodotto.

All’appuntamento del 21 febbraio seguiranno altri 6 appuntamenti Baking Center Academy. Si ricomincia il 18 aprile con “Viennoiserie: tecniche e segreti”. Si continua il 3 maggio con “Alla (ri)scoperta del lievito madre” e il 13 giugno con “Panificazione: le tecniche di base”. Dopo la pausa estiva gli incontri con Baking Center Academy riprendono il 19 settembre con “Colazione dolce e salata: idee per tutti i gusti”, proseguono il 17 ottobre con “Un mondo di snacking” e si concludono il 7 novembre con “Preparazioni per le occasioni speciali”.

Per prenotare la formazione di Baking Center Academy contattare Christophe Carlo, Baking Center Manager Lesaffre Italia (Tel. 333 6229388 - c.carlo@lesaffre.com).

