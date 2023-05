Molino Spadoni con Renato Bosco per la masterclass “L’evoluzione della Pizza”

Molino Spadoni sarà ospite nel punto vendita di Scelgo Full Service a Mosciano Sant’Angelo (Te) località Mulinetto, lunedì 29 maggio dalle 9:30 alle 13:30. L’azienda proporrà una masterclass dal titolo “L’evoluzione della Pizza” a cura del brand ambassador Renato Bosco, prevista dalle 10:00 alle 13:00, durante la quale il “maestro dei lievitati” racconterà il suo percorso professionale e parlerà di quanto è importante la selezione delle materie prime e preparerà una pizza dedicata all’evento.

Molino Spadoni avrà a disposizione uno spazio che verrà allestito per presentare tutti i prodotti, con uno speciale focus sulla Farina XLL, caratterizzata da una forza unica, fino a W 400, che la rende particolarmente adatta per la preparazione di pizze con lunghe lievitazioni, anche superiori a 72 ore, e sulla Miscela per Gran Pinsa alla Romana, sorella ovale della pizza. Non mancheranno le farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare pizze della migliore tradizione italiana in tutte le varianti con impasti a breve, media o lunga lievitazione e la Farina Tipo 1 Macina a Pietra W300.

Renato Bosco

Protagonisti saranno anche i panificati surgelati, semilavorati artigianali ottenuti con biga, pasta madre e stesi a mano. Pronti all’uso, anti spreco e ideali per tenere sotto controllo il food cost, sono ad alto contenuto di servizio e consentono una maggiore facilità di utilizzo e una reale semplificazione del lavoro, con risultati sempre costanti anche con differenti operatori in cucina. In particolare, saranno presenti i recentissimi PanPinsa, le nuove schiacciatine pretagliate pronte da farcire disponibili in diverse versioni e la Focaccina Soffice Senza Glutine confezionata singolarmente nel pratico film “ovenable”, adatto per il rinvenimento in forno senza contaminazioni, che semplifica la gestione dei clienti celiaci o intolleranti al glutine.

La partecipazione all’evento di Scelgo Full Service è considerata strategica: il brand di ingrossi è infatti un punto di riferimento per il cash and carry e uno spazio di valorizzazione dei prodotti per chi è alla ricerca delle novità, delle tendenze e delle opportunità del mondo food, sia per l’Horeca che per il Retail. La presenza di Molino Spadoni consentirà di incrementare l’awareness del brand, sia nel comparto ambient sia in ambito gelo. L’azienda avrà modo di presentare i vantaggi dei proprio prodotti più significativi, valorizzando la competenza ultracentenaria nell’arte molitoria, l’ampiezza di gamma che risponde ad ogni esigenza e tutto il know how maturato nella lavorazione attraverso processi controllati, con la garanzia per gli operatori della ristorazione di coniugare qualità, resa e costanza nei risultati.

Un’importante occasione per far conoscere ai clienti del distributore il valore dei prodotti Molino Spadoni in modo da incrementare la share rispetto ai competitor.

