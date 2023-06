Pinsami, Mauro Chiadò Cottino nuovo Direttore Vendite Italia

Cresce la squadra manageriale di Pinsami, l’azienda italiana specializzata nella produzione di basi pinse di alta qualità. Dallo scorso 19 giugno Mauro Chiadò Cottino è approdato in Pinsami come nuovo Direttore Vendite Italia, con l’obiettivo di aumentare la presenza del prodotto Pinsami nelle catene del retail e del foodservice italiano.

Il comparto del bakery dolce e salato non è nuovo a Chiadò che arriva da un’esperienza in Panealba in qualità di direttore vendite Italia, dove ha gestito i tre brand dell’azienda: Panealba (grissini e crostini), Campiello (frollini da colazione e Novellini, fino ad arrivare alla linea premium) e Artebianca (biscotti di elevata qualità). Prima ancora ha lavorato come national in Dolciaria Valdenza e in Monviso dove ha imparato a conoscere le dinamiche del mercato alimentare italiano.

Mauro Chiadò Cottino

«Sono contento di essere entrato a far parte di un’azienda giovane, dinamica e appassionata come Pinsami. Porto con me il know-how acquisito negli ultimi diciassette anni in ambito commerciale e trade marketing con l’entusiasmo e la volontà di dare continuità a quanto è stato costruito fino ad ora in così poco tempo. Alla guida della squadra commerciale, avrò, inoltre, l’opportunità di imparare a conoscere i comparti del fresco e del gelo, con l’obiettivo di proseguire la crescita aziendale, sia in termini di vendita che di quota di mercato», commenta Mauro Chiadò Cottino.

Chiadò, classe ‘77, è laureato in Scienze politiche indirizzo storico politico. Nonostante la sua formazione umanistica, muove i primi passi nel lavoro come merchandiser per una società dedicata al caricamento a scaffale, alle instore promotion e agli allestimenti sui pdv della Gdo. Da qui, inizia la crescita professionale che ha visto Mauro responsabile dell’Area1 Nielsen, per poi assumere incarichi via via più significativi in qualità di national e direttore vendite.

Pinsami

Via Giorgio de Chirico 36/G - 42124 Reggio Emilia

Tel + 39 0522 18498

© Riproduzione riservata