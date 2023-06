"Ecco fatto!", la rivoluzione nel senza glutine di Nutrifree

La nuova linea di pasta e cous cous senza glutine di Nutrifree è Ecco fatto!, ottima per soddisfare i palati di chi cerca soluzioni pratiche e veloci senza dimenticare l’aspetto più importante, cioè il gusto. È un nuovo di modo di accontentare le esigenze del consumatore moderno, sempre più alla ricerca di soluzioni smart, sia domestiche che fuori casa.

Ecco fatto, la nuova linea senza glutine di Nutrifree

Con le nuove linee Ecco fatto!, Nutrifree propone una vera e propria esperienza gastronomica che conquisterà tutti. È disponibile in sei gusti diversi (4 per la pasta e 2 per il cous cous), dai più semplici ai più ricercati. Sono i Sedanini all’Arrabbiata, Sedanini Pomodoro e Basilico, Sedanini al Pesto, Sedanini al Formaggio; Cous Cous Caprese e Cous Cous Mexican Style. Sono ricette semplici e sfiziose, pratiche, istantanee e gustose, perfette per essere consumate ovunque grazie al pratico formato da 70 grammi. Prepararle è davvero facile! Il procedimento è davvero semplice, ecco i pochi passi necessari:

Agita la Cup per mescolare il contenuto

Apri a metà il coperchio

Versa acqua bollente fino alla linea indicata sulla cup

Mescola con un cucchiaio

Fai riposare tre minuti… ed Ecco fatto!

Con Ecco fatto! Nutrifree non si rivolge soltanto ai consumatori celiai, ma anche a diversi target di clientela, reinventando il modo di consumatore la pasta.

