Federico Odella nuovo amministratore delegato di Bonduelle Italia

Bonduelle Italia, azienda leader nel mondo vegetale che opera nel fresco, surgelato e ambient ed è presente in Italia con due stabilimenti (a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo e nel salernitano, nella piana di Battipaglia) è lieta di annunciare la nomina di Federico Odella a Amministratore Delegato.

nel suo nuovo ruolo, Odella guiderà il processo di trasformazione di Bonduelle Italia verso un percorso di sostenibilità e innovazione in un momento cruciale della sua crescita in cui l’azienda si appresta a finalizzare la certificazione come B-Corp, a rafforzare l’attenzione al cliente e la sua centralità nel mondo Bonduelle, oltre a puntare sullo sviluppo del brand nel paese.

In merito alla sua nomina Federico Odella ha commentato: «Sono molto contento di assumere il ruolo di Amministratore Delegato di Bonduelle Italia: una sfida importante a livello personale e professionale che ho accolto con passione e che sono certo riusciremo a portare avanti con il team italiano. L’obiettivo che ci poniamo oggi in Italia è accelerare verso il traguardo della sostenibilità ambientale, economica e sociale confermando di essere un’azienda all’avanguardia nell’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, di soluzioni che limitano l’impatto ambientale, nonché in progetti di educazione sulla corretta alimentazione e sulla lotta allo spreco alimentare.»

«Sono davvero lieto di poter annunciare l’ingresso di Federico in Bonduelle», ha aggiunto Gianfranco D’Amico, Ceo Fresh Europe, «Sono sicuro che la sua esperienza e i suoi valori saranno determinanti per la crescita di Bonduelle e per lo sviluppo di un modello di azienda a impatto positivo, resiliente e virtuosa, in grado di contribuire al benessere delle persone e alla salute del pianeta».

Federico Odella

L’attenzione dell’azienda verso l’ambiente e la sostenibilità si esprime attraverso il progetto Bonduelle s’impegna, che rappresenta la realizzazione concreta di B! Pact, il grande impegno globale dell’azienda basato sui pilastri Planet, Food e People. Come parte di questa strategia, Bonduelle si è posta obiettivi ambiziosi, come la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle sue attività entro il 2035 e l’utilizzo, entro il 2025, di packaging 100% riciclabili o riutilizzabili.

Il consumatore è sempre al centro di tutte le scelte del Gruppo, che con costante impegno continuerà ad offrire un’esperienza alimentare di qualità per incentivare il cambiamento verso un’alimentazione a base vegetale e incidere in modo sostenibile sulle abitudini alimentari. Un forte spirito di collaborazione è il mantra dell’azienda che da anni si impegna per offrire ai propri dipendenti opportunità di apprendimento e sviluppo in un ambiente sano, inclusivo e soprattutto sicuro.

In linea con questa filosofia, Bonduelle Italia, inoltre, sta attualmente lavorando per ottenere la certificazione B-corp, con l’obiettivo di dare un segnale significativo verso un modello economico conciliabile con l’interesse della collettività e per certificare a tutti gli stakeholder l’impatto positivo delle attività poste in essere.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Odella, 42 anni, ha maturato una esperienza ventennale nel marketing e nelle vendite in alcune delle realtà mondiali più prestigiose. Ha ricoperto il ruolo di Key account in Henkel spa, a Parigi è stato Global Account Director del Mass Market per il dipartimento internazionale di L'OREAL, e, prima di approdare in Bonduelle, è stato direttore commerciale per MARS Italia per poi essere promosso a General Manager per il BE – KIND South Europe & East – Med per MARS.

