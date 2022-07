Consorzio Grana Padano Dop, Carlo Costa nuovo direttore amministrativo

come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno u.s., il nuovo Direttore Amministrativo del Consorzio Tutela del Grana Padano Dop sarà il Dott. Carlo Costa nato il 2 luglio 1968 a Rivoli (Torino) e residente a Fano (Pesaro).

Attualmente è il CFO di ltalian Exhibition Group (Fiere di Rimini e Vicenza) dove, oltre ad occuparsi delle funzioni tipiche del ruolo, ha ampliato le proprie competenze in diversi servizi di staff maturando importanti esperienze in Italia e all'estero.

Prenderà pieno possesso del ruolo giovedì 1 settembre e già dalla prossima settimana verrà (usando ferie) un giorno alla settimana in sede per cominciare a conoscerci ed entrare nei meccanismi di competenza vigenti in Consorzio.

