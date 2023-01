Triballat Italia diventa Olga Italia in onore della fondatrice

Un nuovo inizio per Triballat Italia. A partire dal 16 dicembre 2022 scorso, la società ha cambiato nome ed è diventata Olga Italia, una decisione che abbraccia tutto il gruppo Triballat Noyal, con sede in Francia (dove in cambio del nome è già avvenuto), e nasce dal desiderio di rispecchiare al meglio l’impegno attraverso le generazioni, proiettando l’azienda verso il futuro.

Il nome Olga, infatti, omaggia Olga Triballat, fondatrice e dirigente dell’azienda francese Triballat Noyal dal 1951 al 1964, nonché nonna dell’attuale Presidente. Una persona di grande umanità, un’imprenditrice pioniera che, ancora oggi, infonde e ispira i valori fondamentali dell’azienda, come la fiducia, l’audacia, il coraggio ma anche il rispetto, la condivisione e l’impegno ad “essere insieme”.

Sin dal principio l’azienda ha avuto la vocazione ad offrire una alimentazione più sana e più rispettosa della Terra e dell’Uomo, anticipando nuove opportunità di sviluppo del mercato agroalimentare.

Nel 1988, è stata tra le prime ad introdurre sul mercato prodotti vegetali a base di soia, dando vita a Sojasun, la prima linea di prodotti a base vegetale e il brand che più di tutti rappresenta l’azienda francese in Italia, attraverso una variegata gamma di prodotti. Dalle alternative vegetali allo yogurt alle bevande fino alla gastronomia vegetale fresca, i prodotti Sojasun sono ideali per chi vuole mangiare sano senza rinunciare al piacere della tavola.

Come pioniera e specialista in mercati di nicchia innovativi, la nuova Olga continuerà ad offrire soluzioni alimentari e nutrizionali sempre più local, sane e sostenibili, fondendo il rispetto della tradizione con la gestione etica e la ricerca costante di innovazione attraverso un’offerta sempre più completa di prodotti all’insegna del gusto e del benessere.

Al nuovo nome si accompagna un logo nuovo caratterizzato dalla presenza di un quadrifoglio, anch’esso legato alla fondatrice e al suo dono naturale di scoprire i quadrifogli.

«Un gesto simbolico per improntare la storia del nostro Gruppo al rispetto profondo di chi di chi ci ha preceduto e al desiderio di trasmette i nostri valori a chi verrà dopo di noi», commenta Chiara Andreani, BU Manager di Olga Italia.

Olga Italia Srl

Via Cardano, 22 - 43036 Fidenza (Pr)

Tel + 39 0524-51707

