A Salerno 52enne morta soffocata da un boccone di mozzarella

A Salerno, una donna di 52 anni è morta soffocata da un boccone di mozzarella mentre si trovava a tavola con il marito. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe tentato di soccorerla con manovre di disostruzione; intervenuti sul posto anche gli operatori del 118, nulla hanno potuto per salvare la 52enne che era già deceduta per asfissia al loro arrivo. In un anno si tratterebbe del quarto caso di persona che nel Salernitano viene uccisa dalla mozzarella.

