Fontina Dop, Andrea Barmaz riconfermato presidente del consorzio di tutela

È stato riconfermato alla presidenza Andrea Barmaz, che resterà in carica per tre anni. «Ringrazio il Cda per la rinnovata fiducia che mi onora. Il Consiglio ha riconfermato anche la maggior parte dei Consiglieri e ritengo che ciò vada letto anche come un segnale di continuità con il triennio precedente. Saremo più che mai determinati a proseguire nel cammino intrapreso incrementando le attività svolte nel campo della tutela, vigilanza, promozione insieme al continuo miglioramento qualitativo delle produzioni. Il mio obiettivo sarà quello di impegnarci a far crescere la Fontina facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio le sue caratteristiche uniche.»

Andrea Barmaz

Alla carica di vice Presidente è stato eletto Danilo Grivon, mentre di seguito i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti durante l’assemblea del 16 maggio 2023: Bredy Ugo, Brunet Yuri, Chenal Fabrizio Ernesto, Cuaz Piero, Denarier Marino, Duclos Denis, Fognier Elio, Jocallaz Piero Lorenzo, Mussi Tiziana, Patat Sara, Toscoz Ezio, Vallet Lea, Frassille Matteo (Sindaco Unico Effettivo), Gorrex Germano (Sindaco Unico Supplente)

© Riproduzione riservata