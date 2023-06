Consorzio Tutela Taleggio, Lorenzo Sangiovanni riconfermato presidente

Quarto mandato consecutivo alla presidenza del Consorzio Tutela Taleggio per Lorenzo Sangiovanni. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nominato lo scorso 19 maggio dall’Assemblea Generale Annuale dei Soci, ha rieletto , lunedì 5 giugno 2023, il Presidente Lorenzo Sangiovanni, già in carica dal 2014, per un nuovo mandato di 3 anni.

«Sono orgoglioso del rinnovo della carica e ringrazio tutti i Consiglieri per la fiducia accordatami - Ha dichiarato Lorenzo Sangiovanni. – Stiamo uscendo da un periodo complicato, in modo particolare per le notevoli fluttuazioni dei costi del latte e per il rincaro di quelli dell'energia che hanno fatto lievitare i costi di produzione creando grosse difficoltà a tutte le nostre aziende. Nonostante queste sfortunate congiunture possiamo segnalare nel 2022 un aumento della produzione rispetto al 2021, con un importante dato record sulla voce export. Questo ci spinge a continuare a lavorare con impegno, in sinergia e in continuità con quanto fatto fino ad oggi, per promuovere e tutelare in Italia e all’estero la nostra Dop».

Lorenzo Sangiovanni

La produzione di Taleggio Dop nel corso dell’anno passato è stata di 8.792 tonnellate, facendo registrare un aumento del +1,35% rispetto all’anno 2021 con un incremento di oltre 117.000 chilogrammi. Anche l’esportazione ha segnato un importante aumento pari al +14,18%, registrando uno storico record: 2.577 tonnellate di Taleggio esportate, pari al 29,3% della produzione totale. Il 66,2% dell’export è stato assorbito dal mercato Ue mentre il restante 33,8% da quello extra Ue. Gli stati che hanno importato maggiori volumi di prodotto restano Francia, Germania e Usa che insieme importano il 13,2% di tutto il formaggio prodotto e il 45,3% di quello esportato.

Oltre alla prosecuzione delle azioni di vigilanza e tutela della Dop, proseguiranno anche le attività di promozione e valorizzazione del Taleggio in Italia e all’estero. Iniziative che non si sono mai arrestate, nonostante le fisiologiche difficoltà legate all’emergenza Covid-19. Dopo una prima fase del 2023 dedicata alle attività di promozione in Spagna, partirà a giugno una nuova campagna di comunicazione italiana che prevede il progetto con alcuni selezionati influencer e food creator che sarà online fino a luglio; sempre in estate prenderà il via la produzione della nuova campagna di comunicazione i cui materiali realizzati, spot Tv, Adv print e Display banner, saranno on air a partire

