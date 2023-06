Il Consorzio Grana Padano al Meeting della Fraternità per tutelare i più bisognosi

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano parteciperà al meeting mondiale sulla Fraternità umana, dal titolo «Not alone» (#notalone), che si terrà il 10 giugno in piazza San Pietro e in contemporanea in altre otto piazze del mondo. In collaborazione a Coldiretti e Campagna Amica, il formaggio Dop più consumato al mondo ha aderito all’evento organizzato dalla Fondazione Fratelli tutti, che si ispira all’Enciclica Fratelli i cui tre verbi basilari sono: partecipare, restituire e diffondere. Per promuovere insieme una cultura della fratellanza e della pace, anche mediante la distribuzione di barrette di formaggio nei cestini donati ai più bisognosi e come prodotto per la preparazione delle pietanze che verranno offerte a persone provenienti da tutto il mondo, il Grana Padano sarà presente al Villaggio Coldiretti, allestito in via della Conciliazione e in Piazza San Pietro.

Il presidente del Consorzio, Renato Zaghini, ha voluto annunciare l’adesione del Grana Padano all’evento con queste parole: «La cultura della fratellanza e della solidarietà appartiene al dna del formaggio Grana Padano, che, come è noto, viene inventato nell’abbazia di Chiaravalle dalla maestria dei monaci Cistercensi intorno all’anno Mille. Nasce per conservare il latte e per sfamare la popolazione anche durante l’inverno o nei periodi di carestia. Saremo a Roma nei prossimi giorni, accanto alla Chiesa e allo Stato Pontificio, per condividere e diffondere nuove esperienze di fraternità e in segno di tutela dei più bisognosi».

